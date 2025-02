Fasnet in Wessingen: Das sind die Bilder zum Rathaussturm der Gempleswatter

Kindertagesstätte in Bitz In die „Schnoga-Kiste“ zieht Leben ein

Endspurt bei der neuen Kita „Schnoga-Kiste“ in Bitz: Am Dienstagabend hatte der Gemeinderat vor seiner öffentlichen Sitzung noch einmal Gelegenheit, den Stand der Bauarbeiten in Augenschein zu nehmen – und die Räte staunten Bauklötze.