Der Fasnetssonntag in Weitingen war trotz angezogener Handbremse der Höhepunkt bei den Jaunern und Bettschonern.















Eutingen-Weitingen - Begonnen hatte der Tag wie seit mehr als 40 Jahren mit der morgendlichen Narrenmesse in der Pfarrkirche. Gefeiert wurde anschließend auf dem "Latschareplatz", dessen Umzäunung mit knapp 20 großen und bemalten Holzplatten optisch aufgehübscht war. Sie wurden von etlichen jährlichen Umzugsgruppen als kleiner Ersatz für den närrischen Lindwurm kreativ gestaltet.

Eröffnet wurde der kleine Programmnachmittag durch den "Jaunerstadl", die Theatergruppe des TSV-Fördervereins. Mit seiner Aufführung setzte der die Geschichte vom 90-jährigen Jubiläum anno 2020 fort. Wie damals diente erneut ein "Gummiwagen" als Theaterbühne.

Zunächst ging es in der Runde zänkisch drunter und drüber

Nach der damaligen zufälligen Ausgrabung des "Homo Jaunerensis", offensichtlich Urahn der Weitinger Fasnetsnarren, benötigte Prof. Dr. Hilarius Lugenbeutel (Dieter Speiser) mit Weitinger Wurzeln zur Fortführung seiner Untersuchungen noch weitere Informationen.

Folglich lud Narrenboss Gustl (Tobias Wellhäußer) einen Querschnitt der Weitinger Bürger in die gute Stube von Gastgeberin Kreszentia Krumbiegel (Melanie Katz) ein, wo das begehrte Forschungsobjekt als "Knochenkarle" seit seiner Entdeckung seinen Platz gefunden hat.

Zunächst ging es in der Runde zänkisch drunter und drüber, bis sie sich schließlich auf das Thema konzentrierte, damit sie nachher dem Professor Rede und Antwort stehen konnten. Es stellte sich auch heraus, dass der "Homo Jaunerensis" doch "einiges auf dem Kasten hat".

Großer Beifall war der verdiente Lohn für alle Beteiligten

Die vom Herrn Professor Gelehrten vernommenen Laute und Gesten konnte die Runde dann auch richtig deuten und dadurch feststellen, dass der Weitinger Urahn in der Vielfalt der Weitinger Masken- und Hästräger eine Vielfalt an "Mutanten" als Abkömmlinge hervorgebracht hat. Zum Schluss wurde dann freudig und stolz der schon vor zwei Jahren in Fragmenten entdeckte Narrenmarsch gesungen. Großer Beifall war der verdiente Lohn für alle Beteiligten.

Die Fortschreibung des Stücks stammt aus der Feder von "Professor" Dieter Speiser. In den weiteren Hauptrollen waren Landwirt Otto Bäuerle (Karl Fidaschek), Hilde Edelmann aus der Weitinger High Society (Konni Lohmiller), die aus Berlin zugezogene Renie Schabulke (Renate Schilling) und Ottos Tochter Liesbeth Bäuerle (Laura Buchmüller).

Roland Schneider setzt als Coronavirus weiteren Glanzpunkt

Ein weiterer Glanzpunkt war der Auftritt von Roland Schneider. Auch bei ihm handelte es sich um eine Fortsetzung. Denn schon vor einem Jahr blies er in wohlgesetzten Reimen, pointiert und schonungslos dem Narrenvolk als Coronavirus den Marsch. Gleich zum Auftakt erinnerte er an seine Mahnung und Prophezeiung, dass wenn er in einem Jahr wiederkomme, es noch schlimmer werde: "I hab’s euch versprocha, hab den Brôta letzscht Jôhr scho g’rocha."

Folglich nahm er gleich die "Querdenker" und "Spaziergänger" ins Visier, die "Wir sind das Volk" rufen, von "Diktatur" und von "Auschwitz" reden, "Älles entstanda en Köpf vo Domme ond Bleede". Würden sie sich das "in China erlauba, dätet dia dô 20 Jôhr em Zuchthaus verstauba!"

Doch bevor er sich "vom Acker" machte, mahnt er nochmals eindringlich: "Zom guata Schluss muass i ebbes no saga, mit billige Tricks ka mi koaner verjaga. Neamat sait mir, wenn i môl muass gaoh, i gang freiwillig nao, wenn koan Bock maih i hao. Ond trau sich jô koaner, über mi noch zu schimpfa, wellt´r me laos hao, no goahnt halt ge impfa!"

Auftritte der Tanzgarde, der Börstinger "Baizakrakeeler", der Weitinger "Tigerband" und der Ergenzinger "Fleckahuper" sowie eine Malstraße für Kinder rundeten das Programm ab.