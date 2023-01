4 Mit 36 Neueinkleidungen aus den Jahren 2022 und 2023 wächst die Zahl der Häser bei der Narrenzunft Waldmössingen stark auf jetzt 421. Foto: Herzog

In Sauwadelhausen wird nicht nur einer endlich wieder "normalen Fasnet ohne Einschränkungen" entgegengefiebert. Auch beim 30. Treffen des Narrenfreundschaftsrings Oberer Neckar will die Zunft ein rühriger Gastgeber sein.















Schramberg-Waldmössingen. Es war ein langer Dreikönigstag für die Waldmössinger Narren. Nachdem sie praktisch den ganzen Tag unterwegs waren, um in den Häusern Häs und Larven abzustauben, wurde ihnen abends bei der Gildeversammlung in der Kastellhalle noch ordentlich Sitzfleisch abverlangt.

Denn Gildemeister Michael Roth hatte vor rund 200 Narren viel zu erzählen. Nicht über die kleine und kurze Fasnet 2022, mit der er sich "nur" knapp 30 Minuten beschäftigte. Ob es daran lag, dass es seine letzte Versammlung als Gildechef war, da es in einem Jahr für ihn eine Nachfolge geben soll, verriet er nicht.

Satte 36 Neueinkleidungen

"Schuld" war wohl eher die stolze Zahl von 36 Neueinkleidungen, die an diesem Abend in die Gilde aufgenommen wurden. Bei der traditionellen persönlichen Vorstellung ohne Maske plauderte Roth kräftig aus dem Nähkästchen. Über jeden einzelnen Neuling bestens informiert, beförderte er mit Augenzwinkern und dem nötigen närrischen Humor so manche amüsante Anekdote zum Vorschein.

Rund 20 Personen zählte Roth auf, die sich ehrenamtlich um die Herstellung und Bemalung der Kleidle, Masken und Utensilien jährlich kümmern und dankte ihnen, wie auch dem Musikverein und der Feuerwehr. Besonders hob er das Engagement von Ellen Schultheiß hervor, die als Nicht-Zunftmitglied die Jockele-Taschen mit viel Liebe zum Detail fertigt.

158 Hansel

Mit den neuen Kleidlesträgern steigt die Gesamtzahl der Kleidle einschließlich 14 zunfteigenen auf 421. Mit 158 Kleidle ist der Hansel am häufigsten vertreten, gefolgt vom Jockele (156) und Schantle (60). Der verbleibende Rest sind Kinderhäs sowie ein Ur-Hansel.

Neu in den Gildeausschuss auf fünf Jahre gewählt wurden Raphael Hauser, Lukas Mann, Felix Hess, Faiban Schneider, Lorenz Keller, Marga Weber, Pia Hangst und Larissa Goerz.

Simon Munz mit 174 Sprüngen

Vom Gildemeister und dessen Stellvertreter Manuel Schneider und Gabriel Keller wurden Ralf Keller (15 Jahre), Ralf Weber (17), Hans-Peter Geiger, Helge Mann (je 19) und Daniel Scholz (25) mit einer Ehrung für die geleistete Arbeit aus dem Amt verabschiedet. Des Weiteren ehrte Roth drei Springer mit Bronze für mindestens 44 Sprünge und elf Springer mit Silber für mehr als 66 Sprünge. Jeweils Gold erhielten Ralf Broghammer, Ulrike Wiedemann, Ralf Hauser und Lisa-Maria Färber, die bisher die magische Zahl von 100 Sprüngen überboten haben. Einen kleinen Hansel als Belohnung für bislang 174 Sprünge durfte Simon Munz entgegennehmen.

Bevor der Gildemeister in seinem Element sich austobte, staubten Reiner Fus und Stefan Wolber den drei Jahre lang in seiner Kiste schlummernden Hansel ab. Mit seinen geschliffenen Reimen wies Wolber unmissverständlich darauf hin, dass der ganze Ort vom 3. bis 6. Februar fest in Narrenhand sein wird. "Dies Johr, s isch wirklich wohr, hen mir mit dir ganz Großes vor. Des wird alle Erwartungen übertreffa, unser großes Narrentreffa. Du darfst springa vier Tag am Stück, und des vor da Hauptfasnet, da wirsch verrückt. Mir alle zusamma machet a mega Fäscht, und alle vom Kreis sind unsre Gäscht. Deshalb freiat mir uns und ihr hoffentlich auch, hoorig isch dia Katz am Bauch".