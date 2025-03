Trotz kaltem Ostwind säumten am Samstagmittag zahlreiche kleine und große Besucher die Vorstadtstraße, um für den Kinderumzug die passende Kulisse zu bilden.

Angeführt von den Mädels der kleinen und mittleren Garde, die freundlich ins Publikum winkten, startete der Umzugstross in der Ortsmitte am Kreisel und wälzte sich durch die Vorstadtstraße bis zur Kastellhalle.

Jugendkapelle spielt

Immer wieder testeten die Narren, ob zu ihrem Ruf „Hoorig isch dia Katz am Bauch“ auch das fehlende „ond net nau am Schwanz“ zurückschallte. Hinter dem Elferrat gab die Jugendkapelle Hardt-Rötenberg-Waldmössingen den Rhythmus vor, in dem Hansel, Schantle und Jockele juckten. Sie verteilten fleißig Brezeln und Süßigkeiten ans Straßenvolk.

Turner sind Bären

Mit von der Party waren auch die Vorschulturner, die sich als Bären verkleidet hatten. Während der Radfahrerverein „Wanderlust“ mit einer Wurfbude und dem Glücksrad unterwegs war und es etwas zu gewinnen gab, nahmen die Kids vom Werkskindergarten erstmals teil. Den Schluss bildete der Wagen der Heimbach-Quellfüchse mit dem Motto Sherlock Holmes.