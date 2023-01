2 Dem Elferrat und Zunftpräsident Manuel Häring dürfte die Vorfreude auf das Narrentreffen vom 3. bis 6. Februar derzeit wegen eines überzogenen Sicherheitskonzepts gründlich vergangen sein. Foto: Herzog

Waldmössingens Zunftmeister Manuel Häring ist physisch und psychisch "am Ende". Dabei sollte doch eigentlich wenige Wochen vor dem großen Narrentreffen im eigenen Ort die Vorfreude immer mehr zunehmen.















Schramberg-Waldmössingen - "Schuld" an Härings Verfassung ist ein offensichtlich überzogenes Sicherheitskonzept für das 30. Ringtreffen des Narrenfreundschaftsrings Oberer Neckar vom 3. bis 6. Februar, welches nun in der Sitzung des Ortschaftsrats für heftige Diskussionen sorgte.

In der Einwohnerfragestunde wies Zunftchef Häring darauf hin, dass der Gesetzgeber ein Sicherheitskonzept vorschreibe, wenn eine Versammlungsstätte über 5000 Besucher habe. "Das haben wir nicht. Ins Festzelt passen 2000 und in die Kastellhalle 500 Gäste rein. Wie kann es sein, dass wir für unser Ringtreffen ein Sicherheitskonzept brauchen, das Narrentreffen in Tennenbronn am letzten Januarwochenende nicht, und auch die Da-Bach-n-Fahrt in Schramberg, wo 30 000 Besucher erwartet werden, nicht? Wird da mit zweierlei Maß gemessen?", wollte Häring wissen.

Nach Monaten kommt Mammutaufgabe

Dass die Narrenzunft das Ringtreffen ausrichte, sei schon seit drei Jahren bekannt. Den Antrag auf Erlaubnis der Veranstaltung habe die Zunft im Juni 2022 gestellt. "Warum erfährt der zuständige Fachbereichsleiter Recht und Sicherheit Matthias Rehfuß erst beim Bürgerdialog in Waldmössingen Ende Oktober davon? Warum erhalten wir erst am 8. November die Aufforderung, ein Konzept erstellen zu müssen und werden erst Ende November informiert, was alles darin stehen muss? Dann haben wir nur drei Wochen Zeit, um Entwürfe mit über 40 und 56 Seiten einzureichen. Und einen Tag vor Weihnachten müssen wir mit einer Anwaltskanzlei verhandeln", rügte der Narrenchef.

Ullrich erinnert an Duisburg

Ortsvorsteher Reiner Ullrich erinnerte an das Unglück bei der Lova Parade 2010 in Duisburg mit 21 Toten und vielen Verletzten. Dadurch habe sich alles verschärft. Die Sicherheit für Besucher und Narren müsse beim Treffen gegeben sein, damit sie unbeschadet teilnehmen könnten. Deshalb verlange der Fachbereich für die Genehmigung ein Sicherheitskonzept, schilderte Ullrich.

Rehfuß ergänzte, aktuelle Veranstaltungen seien nicht mehr vergleichbar mit denen vor 15 oder 20 Jahren. Auf die Fragen könne er keine verlässliche Antwort geben. Die Bedingungen stelle der Gesetzgeber, die die Verwaltung weiterreichen müsse. "Weil wir vom Fachbereich keine Juristen sind, haben wir mit der Beauftragung einer Anwaltskanzlei dem Verein helfen wollen, damit er sein Fest genießen kann. Wenn da was passiert, muss der Zunftmeister seinen Kopf aus der Schlinge bekommen", erläuterte der Fachbereichsleiter.

Zu Tennenbronn wird nichts gesagt

Es sei richtig, dass zur Da-Bach-na-Fahrt mehr Zuschauer kämen. Das Konzept hierzu sei deutlich aufwendiger als das für das Narrentreffen in Waldmössingen und noch nicht fertig. Zur Tennenbronner Veranstaltung hielt sich Rehfuß bedeckt, weshalb ein anderes Mitglied der Narrenzunft nachhakte. Die Genehmigung für Waldmössingen, so Rehfuß, sei erteilt, allerdings mit Auflagen. Es müssten noch über ein paar Punkte an diesem Mittwoch diskutiert werden. "Wir sind kurz vor dem Ziel und niemand will das Fest madig machen", versicherte der städtische Vertreter.

Umfang von Sicherheitskonzept "völlig überzogen"

Häring kritisierte, diese Diskussionen kämen viel zu spät. Der Umfang des Sicherheitskonzepts für das Ringtreffen sei völlig überzogen und für Ehrenamtliche fast nicht mehr leistbar. "Ich habe jetzt schon so viel Zeit investiert, teilweise nachts. Ich bin physisch am Ende", klagte ein sichtlich gestresster Zunftmeister. Gildemeister Michael Roth forderte, dass man sich an diesem Mittwoch einigen müsse. Er leihe seit über zehn Jahren einen Traktor für den Umzug in Schramberg aus. "Eine 100-prozentige Sicherheit gibt es nicht. Sonst dürfte dort kein Traktor mehr fahren. Es wird in diesem Punkt immer mehr draufgesattelt und bald wird kein Umzug mehr stattfinden", machte Roth seiner Verärgerung Luft.

Räte wettern mit

Unter Punkt Verschiedenes griff Ratsmitglied Ralf Kopp das Thema nochmals auf. Wie er feststelle, komme der ganze Unmut nicht wegen des vielseitigen Sicherheitskonzepts. "Es ist ein Unding, wenn die Narrenzunft nach dreijähriger Planung erst im Oktober 2022 davon Kenntnis erhält. Das wirft ein schlechtes Bild auf die Stadtverwaltung", tadelte Kopp. Oberbürgermeisterin Dorothee Eisenlohr versicherte, die Stadtteile nicht unterschiedlich zu behandeln. "In Tennenbronn wurde uns die Veranstaltung erst vor kurzem angezeigt. Die Unruhe ist auch bei uns angekommen. Die Stadt bezahlte das Honorar für die Anwaltskanzlei, damit sich der Verein nicht mit rechtlichem Kram herumschlagen muss. Aber in der Kommunikation ist das schief gelaufen", gab sie zu.

Annette Jauch urteilte, sie werde das Gefühl nicht los, dass die Stadt mangels Interesse die Arbeit an die Kanzlei übertragen habe. Diese habe mit unterirdischen Forderungen für viel Verwirrung bei der Zunft gesorgt. Während Rehfuß einräumte, Fehler gemacht und zu spät reagiert zu haben, sprach Ortsvorsteher Ullrich von mangelnder Professionalität beim Vorgehen des Fachbereichs. Im Ortschaftsrat Tennenbronn dürfte das Thema an diesem Dienstag ebenfalls für Diskussionen sorgen.