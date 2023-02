19 Angeführt von den kleinen Hansele der Gastgeber-Zunft Waldmössingen ziehen die Kindernarren durch den Ort. Foto: Herzog

Am vierten und letzten Tag des 30. Ringtreffens des Narrenrings Oberer Neckar hatten die kleinen Narren beim Kinderumzug ihren großen Auftritt.















Schramberg-Waldmössingen - Dem Narrensamen lachte zwar nicht die Sonne, dafür schickte Petrus bei Temperaturen um den Gefrierpunkt nichts Nasses von oben. Noch einmal säumten viele kleine und große Besucher die Umzugsstrecke von der Seedorfer Straße und Vorstadtstraße bis zum Festzelt bei der Kastellhalle.

Die sechs Ring-Mitgliedszünfte Aistaig, Hochmössingen, Boll, Bochingen, Epfendorf und an vorderster Stelle die Gastgeber aus Waldmössingen schickten all ihren Nachwuchs und gaben ein prächtiges närrisches Farbspektakel ab. Sie hüpften und juckten fast wie die "Alten" im Takt der spielenden Musikkapellen und der Gugge "Notenquäler" aus Epfendorf, die sich zu Ehren der Jungnarren diesen Tag extra frei genommen hatten.

Festzelt zum vierten Mal gefüllt

Bereichert wurde der kleine Lindwurm durch die vielen Waldtiere des Kindergartens und der Grundschule sowie der Ritzelrocker-Rad-Piraten des Radfahrervereins "Wanderlust". Hinterher feierten die kleinen Narren mit Eltern, Großeltern und Geschwistern ihre Kinderfasnet im bereits zum vierten Mal vollbesetzten Festzelt. Dabei zeigten die Nachwuchs-Garden der Zünfte ihr tänzerisches Können und nährten die frohe Gewissheit, dass der Fasnet eine gute Zukunft bevorsteht.

Das Programm des Treffens

Bereits am Freitagabend war das närrische Treiben mit einem Nachtumzug und Showtanzabend gestartet. Am Samstag folgte ein Brauchtumsabend und am Sonntag als Höhepunkt der große Festumzug, bevor am Montag der Abschluss ganz in den Händen der Kinder lag.