Fasnet in Waldhausen: Was ist wohl in dieser Kiste versteckt?

Im Bademantel betrat die neue Narrenmutter Alexandra Beyrle-Köpfler die Bühne der Waldhausener „Siibe Hiisli-Liit“, bevor ihr Vorgänger Michael Wetzel die „Insignien der Macht“ überreichte. Hätte sie gewusst, was auf sie zukommt, sagt sie, hätte sie sich die Übernahme des Amts noch einmal überlegt. Damals wurde auch der bunte Abend geplant, ganz normal im Bürgerhaus, wie immer.

Doch dann kam alles anders: 80 000 Liter Wasser machten das Gebäude unbrauchbar. Dann überließen Christoph und Alexander Scherzinger den Narren für die Fasnet ihre Halle. Danach ging die Arbeit erst richtig los, denn diverse Umbauten waren notwendig. Das Programm wurde umgeschrieben, ganz im Zeichen der Katastrophe. Doch es hat sich gelohnt. Die Anzahl der Besucher in der großzügigen Halle war mehr als doppelt so groß, als man sie im Bürgerhaus untergebracht hätte. Und auch die „Waldschrätle“ aus Hölzlebruck hatten genügend Platz, stand doch erstmals eine Bühne zur Verfügung.

Sie bildeten den Abschluss eines abendfüllenden Programms in der Scherzinger-Halle: Die „Waldmingos“ mit ihrer Schwarzlicht-Show. Foto: Lutz Rademacher

Durch das Programm führte Putzfrau Erna (Nicole Scherzinger), die so allerhand über ihren Egon zu erzählen hatte. Der Chor stimmte ein Klagelied über die heimatlosen Vereine an. In einer Trauerfeier wurde das Gebäude zu Grabe getragen und abgerissen. Die geheimnisvolle Kiste, die man in den Grundmauern fand, vermochte zunächst niemand zu öffnen, weder Piraten noch Panzerknacker, auch nicht der Waldmann. Schließlich hatte Bürgermeister Bächle den Schlüssel, doch statt im erwarteten Schatz war nur Wasser drin.

Ein Schatz, der enttäuscht

Gleich dreimal teilen die Eltern der Kita Grünling ihre Sorgen in einer Whatsapp-Gruppe. Joachim Scherzinger berichtete über die „Fettnäpfchen“ im Ort vom vergangenen Jahr. Drei Damen klagten in einem Lied über Cellulite. Eine koreanische Tanztruppe trat mit ihrem fetzigen Vortrag gleich zweimal auf. Im letzten der drei Blöcke beklagte der Chor sich über die Stadtoberhäupter. Denen sei doch alles „scheißegal“. Den Abschluss bildete eine faszinierende Schwarzlicht-Show der „Waldmingos“.