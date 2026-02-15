Fasnet in Waldhausen: Was ist wohl in dieser Kiste versteckt?

Bunter Abend der „Siibe Hiisli-Liit“ in Waldhausen. Dabei gibt es bei den Narren die eine oder andere gewollte und ungewollte Premiere.
Im Bademantel betrat die neue Narrenmutter Alexandra Beyrle-Köpfler die Bühne der Waldhausener „Siibe Hiisli-Liit“, bevor ihr Vorgänger Michael Wetzel die „Insignien der Macht“ überreichte. Hätte sie gewusst, was auf sie zukommt, sagt sie, hätte sie sich die Übernahme des Amts noch einmal überlegt. Damals wurde auch der bunte Abend geplant, ganz normal im Bürgerhaus, wie immer.