Brautgalerie in Brigachtal Hier gibt es Mode für den schönsten Tag im Leben

Angefangen hat Geli Bartler 1986 im ehemaligen Kinderzimmer, dann ging es in die Einliegerwohnung und später in eigene Geschäftsräume. Jetzt hat sie ihr Brautmodengeschäft an ihre Schwiegertochter Alina Bartler übergeben.