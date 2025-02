Der Schock und die Trauer sitzen noch immer tief: Im Alter von nur 53 Jahren ist die Weilersbacher Ortsvorsteherin Silke Lorke plötzlich an einem Herzinfarkt verstorben. Weilersbach ist in tiefer Trauer. Und das wirkt sich jetzt auch auf den Terminkalender im Ort aus.

Einiges wird abgesagt

Üblicherweise würde die Weilersbacher Narrenzunft dieser Tage zum großen Zunftball einladen. Doch: „Durch den plötzlichen und unerwarteten Tod unserer Ortsvorsteherin Silke Lorke wird die Fasnet 2025 in Willerschbach in stark reduzierter Form stattfinden“, informiert der dritte Vorsitzende Manuel Raufer im Namen des Vereins und erklärt: „Der Zunftball am 22. Februar ist abgesagt.“ Bereits verkaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit für 2026. Dort findet der Zunftball am 7. Februar statt. Eine Rückgabe der Karten sei aber ebenfalls möglich. Wer das in Anspruch nehmen möchte, kann die Karten am 22. Februar zwischen 18.30 und 20 Uhr in der Glöckenberghalle zurückgeben, „die Ticketpreise werden selbstverständlich rückerstattet“.

Auch der Rum-und-Num Umzug, der am Fasnetmentig, 3. März, stattgefunden hätte, wird abgesagt. Auch wird es keine Schlüsselübergabe am Schmotzigen geben.

Was trotzdem stattfindet

Die Schülerbefreiung am Schmotzigen findet aber, so Raufer, wie gewohnt statt. Und auch die Kinderfasnet am Fasnetfreitag, 28. Februar, in der Glöckenberghalle soll wie geplant stattfinden und dies bereits ab 14 Uhr bis 17 Uhr.

Anschließend wird zur Jugendparty im Foyer der Glöckenberghalle von 18 bis 21 Uhr übergeleitet.