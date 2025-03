Die Straßenfasnet ging am Sonntag in verschiedenen Besenwirtschaften weiter. Eine davon war die Ischgl-Bar, die bereits zum 20. Mal dabei ist.

Betrieben wird sie von einer kleinen Clique, die jedes Jahr nach Ischgl zum Wintersport fährt. Anlässlich ihres privaten Jubiläums beschlossen sie, ihren Gewinn dem Förderverein für krebskranke Kinder in Tübingen zu spenden.

Andere machen mit

Jochen Esslinger hatte die Einrichtung besucht und Spendenkassen mitgebracht. Die Bar öffnete bereits am Samstagabend und stellten noch eine Spendenkasse auf.

Die Idee fiel auf fruchtbaren Boden. Am Sonntag stellten drei weitere Besenwirtschaften eine solche Spendenkasse auf. In Summe konnten Esslinger zusammen mit Ralf Rosengart der Einrichtung 1465,85 Euro überreichen. Die Freude in Tübingen war riesig und die Spende komme 1:1 an, wie Horst Simschek vom Förderverein versicherte. Der Förderverein für krebskranke Kinder bietet Familien im Familienhaus ein Zuhause auf Zeit, damit sie nah bei ihrem Kind in der Tübinger Kinderklinik sein können.

Zusätzlich finanziert er weiterführende psychosoziale Hilfen wie Betreuungs- und Gruppenangebote für alle Beteiligten.