2500 Narren beim Umzug in der Broatschua-Metropole

Fasnet in Vöhringen

6 Die Symbolfigur des Broatschua führte den Umzug an Foto: Vögele

Rund 2500 Hästräger, 42 Narrenzünfte und Laufgruppen, Musikvereine, Guggamusiken und tausende Zuschauer am Straßenrand: Die Broatschua- Metropole lebte wieder auf und das wie gewohnt bei Kaiserwetter.









Ein farbenprächtiger Lindwurm wälzte sich durch den Ort, angeführt vom Broatschua, der Vöhringer Symbolfigur. Ihm folgte die rot-weiße Schar des Elferrates mit Zunftmeister Guido Kinzel und der Gardemädels. Natürlich wurde der Broatschua auch im Handwägele mitgeführt. Begleitet wurden die Broatschuazunft vom Vöhringer Musikverein.

Großer Brezel- und Süßigkeitensegen

Broatschua, Hansele, Narros Schantle und die Hexen boten ein buntes Bild. Die Narrenrufe „ Broatschua- Hexa“ bescherten gleich den ersten Brezel- und Süßigkeitensegen, bei kleinen Zuschauern sehr beliebt. Immer wieder verlangsamte sich der Zug. Die Gardemädels tanzten. Der Elferrat zeigte eine Pyramide, ebenso wie die Holzhauser und andere Zünfte.

Die Bergfelder Jäkle konnten ihren Schafbock kaum bändigen. Die Gomaringer Käsperle tanzten mit den Zuschauern. Die Hexen trieben Schabernack, zeigten sich aber sehr sportlich und von ihrer besten Seite. Immer wieder stiegen in den Zunftfarben Rauchsäulen auf.

Zünfte reisen von weit her an

Neben den Freunden der näheren Umgebung wie Bergfelden, Sulz, Glatt, Holzhausen, Fischingen,Mühlheim-Renfrizhausen oder Empfingen, hatten einige Zünfte einen weiten Anfahrtsweg in Kauf genommen. Die Narrenzunft Köngen mit 85 Kilometern Entfernung war Rekordhalter, gefolgt von Liebenzell. Mit dabei waren die Donaueschinger Wildsauen, die Kemmla- Hexen von Böblingen oder die Deichelmäuse aus Spaichingen.

Die vielen Zünfte zeigten insgesamt ein breites Spektrum an originellen Figuren der Schwäbisch-Alemannischen Fasnet. Sehr traditionelle Zünfte bereicherten ebenfalls den Umzug. Die Zuschauer standen zum Teil in Dreier- und Viererreihen. Entlang der Umzugsstrecke herrschte eine gute Stimmung. Nach über drei Stunden mündete der Umzug in eine Straßenfasnet im Ortskern.