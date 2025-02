Wer Karten für die Kappenabende in Vöhrenbach ergattern will, muss am Samstag früh aufstehen. Was die Heimatgilde sonst noch alles plant.

Der Vorverkauf für die Kappenabende am 15. und 16. Februar findet am kommenden Samstag, 8. Februar, statt. Ab 7 Uhr ist das Uhrmacherhäusle gut beheizt und für eine kleine Bewirtung ist gesorgt.

Wie immer, liegen ab diesem Zeitpunkt die Listen aus, um sich für Samstag und/oder Sonntag einzutragen. Der eigentliche Vorverkauf beginnt dann um 10 Uhr mit dem Kauf und der Ausgabe der Karten.

Los geht es am Samstag schon um 19 Uhr

Bei den Eintrittspreisen gab es keine Änderungen, jedoch wurde die Anfangszeit am Samstag von 20 auf 19 Uhr vorverlegt. Am Sonntag beginnt der Kappenabend, wie gewohnt, um 18 Uhr. Am selben Tag findet in der katholischen Kirche St. Martin die heilige Messe mit Narren statt. Pfarrer Harald Bethäuser wird hier unter anderem das allgemeine Ortsgeschehen unter die närrische Lupe nehmen.

Besonderer Gottesdienst vor dem Ausrufen

Lesung und Fürbitten werden von Mitgliedern der Heimatgilde Frohsinn vorgetragen und haben ebenfalls einen Bezug zur fünften Jahreszeit.

Wie in den Jahren zuvor, sorgt auch die Stadtkapelle für eine gelungene musikalische Umrahmung.

Im Anschluss an den Gottesdienst beginnt das traditionelle Vöhrenbacher Fasnet-Ausrufen direkt vor dem Hauptportal der Kirche. Die ersten beiden Ausrufer werden hier närrisch in die Fasnet einführen und einen ersten Überblick über die kommenden Veranstaltungen geben.

Im weiteren Verlauf werden vier weitere Ausrufer-Duos in den närrischen Lokalen ihre Vorträge halten.

Die Stadtkapelle Vöhrenbach wird dabei die musikalische Unterhaltung im Gasthof zum Ochsen fortsetzen.

Am Sonntag geht es zum Umzug der Burgzunft

Am kommenden Sonntag, 9. Februar, folgen die Heimatgilde und die Stadtkapelle zunächst aber in großer Anzahl gemeinsam der Einladung der Burgzunft Hammereisenbach und freuen sich auf die Teilnahme am großen Jubiläumsumzug.

Kurz-Infos zum Verein: Vertretungsberechtigter Vorstand: Stephan Winker, Bernd Sickinger und Jeniffer Braun

Infos: https://www.facebook.com/heimatgildefrohsinnvoehrenbach; https://www.instagram.com/heimatgildefrohsinnvoehrenbach