Fasnet in Vöhrenbach: Heimatgilde gibt das Motto bekannt

Die Heimatgilde Frohsinn Vöhrenbach startet am Samstag, 17. Januar, in die fünfte Jahreszeit. Beim Motto wird klar – Tempo 30 bremst die Narren nicht.

Mit der heiligen Messe mit Narren startet Vöhrenbach am Samstag, 17. Januar, in die fünfte Jahreszeit, wie die Heimatgilde Frohsinn mitteilt. Beginn der Messe ist um 18 Uhr. Wie immer wird die Messe stil- und stimmungsvoll von der Stadtkapelle musikalisch umrahmt. Im Anschluss wird bei der Kirche die Fasnet ausgerufen, weitere Vorträge sind in den Lokalen zu hören.

Im Gasthof zum Ochsen sorgt die Stadtkapelle dabei weiter für beste Fasnetstimmung. Mit dabei ist selbstverständlich das diesjährige Prinzenpaar, bestehend aus Prinzessin Stefanie I. und Prinz Martin IV. Das Prinzenpaar residiert standesgemäß an der Burg und freut sich, mit dem Narrenvolk bei den kommenden Veranstaltungen zu feiern.

Das Motto für die Fasnet 2026 lautet: „Well jetz Zone 30 kunnt, goht de Umzug halt drei Stund. Trotzdem genn mir richtig Gas, so henn alli länger Spaß!“

Schon jetzt darf man auf die von Prinz und Prinzessin gehaltene „Prinzenrede“ gespannt sein. An den offiziellen Auftritten während der Kappenabende am 24. und 25. Januar verraten die beiden mehr über ihre damaligen und jetzigen Erfahrungen mit der Fasnet, das Familienleben oder auch das Kennenlernen.

Karten für Kappenabende

Karten für die Kappenabende gibt es am Tag des Ausrufens, 17. Januar, im Vorverkauf ab 10 Uhr im Uhrmacherhäusle. Im Nachgang können Karten während der Öffnungszeiten der Tourist-Info im Rathaus erworben werden. Wie im Vorjahr, beginnt der Kappenabend am Samstag um 19 Uhr und am Sonntag um 18 Uhr.

Es bietet sich die Gelegenheit, schon vor dem Kappenabend in die Festhalle zu gehen, um das kulinarische Angebot des bewirtenden KSV 1900 Vöhrenbach zu nutzen.