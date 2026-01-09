Fasnet in Vöhrenbach: Heimatgilde gibt das Motto bekannt

Die Heimatgilde Frohsinn Vöhrenbach startet am Samstag, 17. Januar, in die fünfte Jahreszeit. Beim Motto wird klar – Tempo 30 bremst die Narren nicht.
Mit der heiligen Messe mit Narren startet Vöhrenbach am Samstag, 17. Januar, in die fünfte Jahreszeit, wie die Heimatgilde Frohsinn mitteilt. Beginn der Messe ist um 18 Uhr. Wie immer wird die Messe stil- und stimmungsvoll von der Stadtkapelle musikalisch umrahmt. Im Anschluss wird bei der Kirche die Fasnet ausgerufen, weitere Vorträge sind in den Lokalen zu hören.