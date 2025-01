1 Prinzessin Samantha I. und Prinz Nusret I. mit den Töchtern Stella und Amy. Foto: Heimatgilde

Die Fasnet in Vöhrenbach startet mit der heiligen Messe. Vom Ausrufen der Fasnet bis zu den unterhaltsamen Kappenabenden sorgen die Narren mit dem diesjährigen Prinzenpaar Samantha I. und Nusret I. für ein abwechslungsreiches Programm.









Mit der heiligen Messe mit Narren startet Vöhrenbach am Samstag, 8. Februar, in die fünfte Jahreszeit. Beginn der Messe ist um 18 Uhr. Im Anschluss wird direkt bei der Kirche die Fasnet ausgerufen, weitere Vorträge sind dann in den örtlichen Lokalen zu hören.