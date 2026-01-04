Fasnet in Villingen: Wie Brunnen-Narro zum Schmuck kam

Das Schmücken des Narro-Brunnens ist der traditionelle Auftakt der Villinger Fasnet. Das Brauchtum der Narrozunft geht auf die Idee eines närrischen Quartetts zurück.
Ein Mal im Jahr, am Dreikönigstag, steht er im Mittelpunkt des Villinger Stadtgeschehens. Abends um 18 Uhr pilgern annähernd 1000 Leute zu ihm, schunkeln, lachen und singen ihm zu Ehren. Die Rede ist vom Narro auf dem Brunnen in der Oberen Straße, die begleitet von der Stadtmusik, jugendlichen Fackelträger und dem Zunftrat der Narrozunft durch die Stadt gebracht wird, um sie mit einem Reisigkranz und einem Band in den Stadtfarben weiß-blau auf die Stele des Brunnens zu stellen.