Ciro Liuzzi blickte auf ein ereignisreiches Jahr 2024 zurück. Im Anschluss präsentierte Schriftführer Philipp Mangold den Jahresbericht, der durch den Kassenbericht von Dominic Mangold ergänzt wurde.

Die Fasnet 2024 war kurz, aber voller Besonderheiten, heißt es einem Pressebericht: Unter anderem war der Ball der Kleinen Vereine, der gemeinsam mit den Brigachblätzle veranstaltet wurde, erneut ein großer Erfolg.

Bei den Wahlen wurden alle Amtsträger bestätigt: Alexandra Markou bleibt stellvertretende Vorsitzende, Dominic Mangold behält das Amt des Kassierers. Auch die drei Beiräte Julien Hirt, Sven Obergfell und Lisa Schleicher sowie die Kassenprüfer Andrea Laqua und Michael Hahn wurden wiedergewählt.

Ehrungen

Folgende Ehrungen standen auf der Tagesordnung. Für fünf Jahre aktive Mitgliedschaft wurden Milan Gans, Leony Obergfell, Leon Kolb, Julian Kolb, Sophia Kühn und Matthias Hobl geehrt. Für zehn Jahre aktive Mitgliedschaften wurden Lenn Matthis Jablinski, Fiona Käfer, Laura Sophie Wälde, Markus Bartler und Lisa Schleicher geehrt. Carmen Käfer und Daniel Laqua wurden für 25 Jahre Mitgliedschaft geehrt.

Termine

Der Veranstaltungskalender für 2025 ist erneut gut gefüllt: Unter anderem steht am 18. Januar der Nachtumzug in Lauffen, am 1. Februar, der vereinseigene Kappenabend im Münsterzentrum Villingen (ausverkauft) und am 23. Februar die Teilnahme am Umzug in Kreuzlingen auf dem Programm. Der „Ball der Kleinen Vereine“ findet am 1. März in der Neuen Tonhalle in Villingen statt.