1 Seit 1984 tanzen auf der Glonki-Bühne Männer. Das Männerballett hier 2016 beim Motto "Glonki-Musical-Night". Foto: Archiv Heinig

Auch die Glonki haben es getan! Am Freitagabend baten sie zu ihrem digitalen Glonki-Obed vor die Bildschirme. Fast 600 Geräte schalteten sich dazu. Geschätzte 2000 Glonki-Fans saßen davor und erlebten ein zweieinhalbstündiges Programm.















VS-Villingen - Im Vorprogramm gab es ein Wiederhören mit den Glonki-Hits von den Dörr-Brüdern, den Brigachklampfen, dem bayerischen Blechtrommler Chrissi und den Zipfelpfitzern. Nach dem Glonki-Lied im Karaoke-Stil zum Mitsingen daheim startete das Moderatoren-Duo, Dagmar Maczey von den Trommlerwiebern und Kevin Hirt von den Krawazi Ramblern, in den blau-weißen Abend unter der Regie von Michael Walther, Bernd Armbruster, Steve Kuschal und Michael Reichenberger. Assistiert wurden ihnen dabei von der reizenden "Julia" (Michael Walther).

Interviews und Videoeinspielern

Die Show aus Interviews mit engagierten Glonki und extra für diesen Abend produzierten Videoeinspielern jeder Gruppe war nicht nur beste Unterhaltung, sie gab auch einen Einblick in die Struktur der Gilde und den Aufbau der einzelnen Züge. Dabei folgte man einem Zeitstrahl von der Gründung 1933 im Café Raben bis heute. 1935 wurde der Trommlerzug gegründet. Markus Scharbach und Kevin Kempf gaben Auskunft über die maximal 20 Mann starke Truppe, bei der mitzuwirken man sich, sofern mindestens 18-jährig und mit einem "Biervater" an der Seite, bewerben kann. 1949 gab es mit Erna Kaiser die erste Glonkimotter, auf die Elfriede Holzmann folgte. Seit 2020 repräsentiert Ulrike Heggen in diesem Ehrenamt. Sie wurde in einem Einspieler beim "Bettgeflüster" mit Glonkivatter Günther Reichenberger belauscht. "Wir haben’s ja erst ein Mal getan", jammerte sie und er antwortete: "Zieh de Huet uff, des langet".

Spaß im Fanfarenzug

1951 war der erste Auftritt des Fanfarenzuges. Patricia Hochstein und Gaby Günther saßen in der Landsknechtsuniform auf dem Glonki-Sofa, berichteten, dass die Musikgruppe derzeit Mitglieder im Alter von sieben bis 68 Jahre hat und warben für neue, die Spaß an ganzjährig zweimal wöchentlichen Proben haben. Über 40 Minuten dauert das Interview mit Gerhard Schmid eigentlich, das man sich über www.glonki.de in voller Länge anhören kann. Am Samstag gab es nur Auszüge der irrwitzigen Anekdoten des verdienten Glonki, der seit 70 Jahren Mitglied ist und vor der Kamera seinen Orden dafür erhielt.

Jüngste sind drei Jahre alt

Weiter im Zeitstrahl: Katharina Chevallier und Maren Dörr leiten heute die drei Gruppen der 1956 gegründeten Glonkinchen. Die Jüngsten sind drei Jahre alt. 13 Jahre jünger ist der Spielmannszug mit den Majoretten, bei Glonki-TV vertreten durch Karina Haug und Tanja Böhm. Elke Dreher erzählte von den Frauen der Blechtrommler, die an der Fasnet stets alleine unterwegs waren, bis sie sich 1979 dazu entschlossen, als Trommlerwieber selbst durch die Kneipen zu ziehen. Das Video zeigte, wie die Damen im blau-weißen Overall ihre heiteren Proben heute gestalten. 1984 tanzten zum ersten Mal Männer auf der Glonki-Bühne – ein Potpourri ihrer Auftritte sorgte für jede Menge Fernsehspaß.

43 Guggenmusiker der Krawazi-Ramblers

Thomas Rapp gründete 1999 die Krawazi-Ramblers, die heute 43 Guggenmusiker zählen und alle paar Jahre ihr Häs wechseln. Mit dem Video "Superglonki", 2003 der überhaupt erste Filmbeitrag auf einer Villinger Fastnachtsbühne, würdigten die Online-Ball-Macher Nenad Grzan, der mit seinen Sprechrollen bei den Glonki-Bällen seit 2001 für Begeisterung sorgt. Das jüngste Kind der Glonki aber sind die "Brigachklampfen". Patrick Beikirch und Manuel Groß machen schon seit vielen Jahren zusammen Musik, standen 2016 zum ersten Mal auf der Glonki-Bühne und haben bereits eine Fasnet-CD produziert. Sie brachten den Abend auf den Punkt: "Es ist egal wo du bist, die Hauptsache ist, du machst Fasnet".