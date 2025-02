Fasnet in Villingen Und jetzt gibt es ein neues Ortsschild

Manch ein Autofahrer, der Villingen über die Warenburgstraße in südlicher Richtung verlassen wollte, wird sich an der Warenbachbrücke am Montag zur Abenddämmerung über eine stattliche Zahl von Süßwassermatrosen in voller Montur gewundert haben.