Fasnet in Villingen So spannend wird der Kinderumzug

„Ob Maidle oder Bua, älle g’höret dazua“ sagt sich das Gymnasium am Romäusring (GaR) und ist deshalb nach Jahrzehnten erstmals wieder beim Kinderumzug in Villingen dabei. Am „Schmotzigen“ zeigt es sich – zusammen mit vielen anderen.