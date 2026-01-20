Fasnet in Villingen-Schwenningen: Kostüme, Trends und die Zukunft – die Tradition bleibt erhalten

Die Fasnet ist eines der wichtigsten Ereignisse in der Region – die Kostüme gibt es bei Schilling in der Villinger Innenstadt oder in der Kleiderkammer der Narrenzunft Bad Dürrheim.
Die Fasnet ist für viele Menschen in der Region einer der Höhepunkte des Jahres. Wochenlang bereiten sich Narrenzünfte, Musiker und Zuschauer auf die närrischen Tage vor. Musik, Umzüge, gute Laune und aufwendig gestaltete Kostüme sind Pflichtprogramm. Offiziell beginnt die Fasnet am 6. Januar und endet am Aschermittwoch. In Villingen-Schwenningen erreicht sie 2026 mit den großen Umzügen ihren Höhepunkt.