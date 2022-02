6 Die Hexenzunft Villingen lässt die Zuschauer online an einer digitalen Kneipenfasnet teilnehmen. Foto: Eich

Das Programm der Hohen Tage in Villingen-Schwenningen wird zwar anders ablaufen, nach Informationen unserer Redaktion werden jedoch nicht alle bisher öffentlichen Aktionen ersatzlos gestrichen. Ein Blick in die Stadtbezirke und Ortschaften zeigt das.















Villingen-Schwenningen - So sollen beispielsweise ein paar der gewohnten Programmpunkte zwischen Schmotzigem Dunschtig und Aschermittwoch in anderem und natürlich deutlich kleinerem Rahmen stattfinden.

Donnerstag

Schwenningen: Normalerweise wird am Donnerstag unter den Augen vieler Zuschauer der Kindernarrenbaum auf dem Hockenplatz von den Baumstellern der Ziegel-Buben gestellt. Laut dem Vorsitzenden Markus Mroczinski wird diese Veranstaltung zwar ausfallen, ein Kindernarrenbaum soll "ohne großes Aufsehen" allerdings dennoch gestellt werden. Ebenfalls sind es die Ziegel-Buben, die normalerweise an diesem Nachmittag den Kinderumzug durch die Innenstadt ausrichten. Stattdessen werden Vereinsmitglieder "in einigen Kindergärten Brezeln und Buttons verteilen, die es sonst am Kinderumzug gibt", informiert Mroczinski. Die Schlüsselübergabe auf dem Marktplatz am Schwenninger Rathaus entfällt. Nach unseren Informationen hat Oberbürgermeister Jürgen Roth allerdings vor, den Stadtschlüssel "irgendwann am Donnerstag" in der Zunftstube der Narrenzunft Schwenningen abzugeben.

Villingen: Die Glonki-Fasnetsuche für die Kinder wird als eine Stadtrallye ablaufen. Sie besteht aus 15 Stationen quer durch das Städtle und dauert insgesamt circa eine Stunde. Ab sofort bis zum Aschermittwoch kann man mitmachen, den Laufzettel zur Rallye gibt es auf der Glonki-Internetseite: www.glonki.de

Tannheim: Ab 14 Uhr soll eine Kinderfasnet auf dem Schulhof im Freien stattfinden – so lautet zumindest der Plan der Tannheimer Narren. Die Hoffnung ist groß, allerdings lag bis Redaktionsschluss noch keine Bestätigung vor, dass das närrische Vorhaben auch genehmigt wird. Zu den Rahmenbedingungen: Es würden die aktuellen Corona-Regeln gelten. Das Gelände wäre eingezäunt und es gebe Zugangskontrollen. Je nach aktueller Lage gilt dann 3G oder 2G. Es würden höchstens 500 Teilnehmer auf dem Gelände zugelassen. Interessierte könnten am Donnerstag ohne Anmeldung kommen, einen Kartenverkauf gebe es im Vorfeld nicht.

Obereschach: Die Kindergarten- und Schülerbefreiung findet an der frischen Luft auf dem Hof statt, Kindergarten ab 10.30 Uhr und Schule ab 11.30 Uhr.

Pfaffenweiler: Von Donnerstag bis Dienstag gibt es einen Fasnet-Rundweg der Wolfbach-Rolli. Dieser führt auf rund zweieinhalb Kilometern an zehn Stationen mit Informationen rund um die Wolfbach-Rolli vorbei. Mit den QR-Codes an den Stationen kann das Fasnet-Gefühl digital vertieft werden. Start und Ziel ist das Gasthaus Rössle. Für Kinder und Jugendliche gibt es ein Quiz, bei dem auch Preise zu gewinnen sind. Dafür soll ein Stift mitgebracht werden, das Quiz gibt es zur Abholung beim Startpunkt. Am Donnerstag und am Samstag sind Aktionstage, an denen auf dem Weg Überraschungen warten.

Weilersbach: Um 17 Uhr finden das traditionelle Narrenboom-Stellen und die Schlüsselübergabe auf dem Dorfplatz mit Bewirtung statt. Auch Narrenboom-Lose können gekauft werden. Hierfür wird der Bereich um den Dorfplatz abgesperrt. Es gilt die 2G-Regelung. Das Tragen einer FFP2-Maske ist Pflicht. Zudem ruft der Narrenverein dazu auf, Bilder vom Epfelschittler zu malen und diese als Dekoration an die eigenen Fenster zu hängen. Im Anschluss können die Kunstwerke bei einem der Vorstandsmitglieder abgegeben werden. Sie werden als Dekoration beim Epfelfescht wiederverwendet.

Darüber hinaus freut sich die Narrenzunft über geschmückte Häuser mit Fasnets-Deko. In der Zeit von Donnerstag bis Dienstag kann für das Haus mit der schönsten Deko eine Stimme abgegeben werden per E-Mail an 1.vorstand@epfelschittler.de. Die zehn Häuser mit den meisten Stimmen gewinnen verschiedene Preise.

Freitag

Schwenningen: Das Narrengericht mit anschließender OB-Verhaftung, das normalerweise am Freitagmorgen im Schwenninger Rathaussaal stattfindet, entfällt ebenfalls. Doch auch hier ist dem Vernehmen nach nicht sicher, dass das Stadtoberhaupt wirklich um seinen Prozess herum kommt – wenn auch sicherlich in anderem Rahmen. Ganz gewiss abgesagt ist der sonst am Abend stattfindende Bürgerball in der Bürkturnhalle. Stattdessen organisiert die Zunft aber verschiedene "Fasnet-Feaschter" für den Narresoome zwischen 13.30 und 17 Uhr. Weitere Infos unter: www.nz-schwenningen.de

Villingen: Die Glonki-Gilde veranstaltet einen virtuellen Zunftball als Ersatz für die Veranstaltung in der Neuen Tonhalle. Ab 19 Uhr gibt es ein Vorprogramm und richtig gestartet wird traditionell um 20.11 Uhr. Auch hier ist alles komplett kostenlos, es wird um Spenden gebeten. Den Zugangslink und alle weiteren Infos für diesen Livestream gibt es auf der Website: www.glonki.de

Obereschach: Anstatt des sonst stattfindenden Gayser-Balls werden für alle Mitglieder der Gilde ab 19.33 Uhr am Vereinshaus "Schnitzelwecken to go" verkauft.

Samstag

Schwenningen: Wie bereits bekannt, wurde aus dem Weihnachtsbaum auf dem Muslenplatz bereits vor einigen Wochen der Narrenbaum. Hintergrund ist natürlich, dass auch das Narrenbaumstellen der Tännlelupfer der Narrenzunft sowie der anschließende Narrensprung am Samstag ausfallen müssen.

Villingen: Da die traditionelle Kneipenfasnet ausfallen muss, organisiert die Narrozunft Villingen gemeinsam mit der Hexenzunft einen Livestream direkt aus der Zehntscheuer. Unter dem Link www.kneipen-fasnet.de kann man sich einloggen. Start ist um 18.55 Uhr, und der Stream ist kostenlos, allerdings wird um Spenden gebeten. Es gibt auch eine symbolische Eintrittskarte für fünf Euro, um die Zunft zu unterstützen. Diese Karten sind bei Wäsche Schilling, Mory´s Buchhandlung, der BuchHaltestelle und Getränke Zschoche erhältlich.

n Tannheim: Die Tannheimer Narren hoffen auch für ihre Samstagspläne auf Genehmigung. Vorgesehen ist ein Kappensamstag auf dem eingezäunten Schulhofgelände ab 14 Uhr. Analog zum Donnerstagsprogramm gebe es Zugangskontrollen und natürlich würden auch hier 2G- oder 3G-Nachweise notwendig sein – je nach aktueller Vorschrift.

Obereschach: Der Umzug findet in diesem Jahr nicht statt. Stattdessen plant die Gilde, am Nachmittag mit dem Häs durch den Ort zu laufen. Eine Uhrzeit und ein Startpunkt sind nicht bekannt. Laut Vorstand Mathias Zimmermann können Interessierte flexibel dazustoßen.

Sonntag

Schwenningen: Während der Umzug in Schwenningen abgesagt ist, wird die Narrenzunft als Ausrichter jedoch zumindest einen Zunftmeisterempfang in der Zunftstube veranstalten. Dazu werden jedoch ausschließlich Vorstandsvertreter der Schwenninger Vereine eingeladen sein.

Villingen: Die Zuggesellschaft Villingen hat sich auch etwas Besonderes einfallen lassen: Statt Katerbefreiung und Schlüsselübergabe wird es am Sonntag ein Platzkonzert der Stadtharmonie und der Stadtmusik Villingen gemeinsam mit den Jugendkapellen um 14 und 16 Uhr geben. Veranstaltungsort ist der Münsterplatz, allerdings ist nur eine begrenzte Zuschaueranzahl erlaubt, und es muss ein 3G-Nachweis mitgebracht werden.

Weilersbach: Um 9 Uhr beginnt der Tag mit einer Narrenmesse in der St. Hilarius Kirche. Im Anschluss ziehen die Epfelschittler Willerschbach den gesamten Tag über durch den Ort.

Montag

Villingen: Am Fasnetsmentig wird es keinerlei Umzüge geben. Obwohl es jetzt erlaubt wäre, so kurzfristig könne man auch keinen Umzug auf die Beine stellen, so Anselm Säger von der Narrozunft. "Aber es wird ein buntes Fasnetstreiben geben", sagt er, denn die Fasnet an sich sei nicht abgesagt. Obwohl es nichts von der Narrozunft Organisiertes geben kann, wird die Stadt nicht still bleiben. Auch die Guggenmusik "Hättä Lila" ist dieser Meinung, denn es ist geplant, sich am Montagabend in der Innenstadt zu treffen und aufzuspielen.

Pfaffenweiler: Es könnte zu einem närrischen Treiben im Ort kommen, wie die Schriftführerin der Wolfbach-Rolli, Martina Kleiser, verrät. Zwar sei dies keine offizielle Veranstaltung des Vereins, sie gehe aber davon aus, dass es durchaus möglich ist, dass man auf den Straßen "auf einen Rolli treffen könnte".

Dienstag

Schwenningen: Nachdem alle öffentlichen Großveranstaltungen abgesagt wurden, um Menschenaufläufe zu vermeiden, wird natürlich auch die Hexenverbrennung am Dienstagabend auf dem Muslenplatz ausfallen.

Weilersbach: Um 18 Uhr wird der Narrenboom gefällt. Auch die Rückgabe der Schlüssel an die Ortsvorsteherin sowie die Verlosung des Narrenbooms findet zu diesem Anlass statt. Wie am Donnerstag schon, wird der Bereich abgesperrt und es gilt die 2G-Regel sowie die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske.

Mittwoch

Schwenningen: Traditionell ertönt der Schwenninger Narrenmarsch am Mittwochabend auf dem Weg von Muslen- zu Hockenplatz in Moll. Ob das dortige Geldbeutelwaschen im Narrenbrunnen auch an diesem Aschermittwoch stattfinden wird, ist bislang nicht bekannt.

Änderungen sind nicht ausgeschlossen

