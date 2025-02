Ob für Hästräger oder Fasnetfans: Die Besenwirtschaften sind im Villinger Städtle ein fester Bestandteil der Fasnet. Sie versprechen beste Stimmung und sind unter Narren heiß begehrt. Das ist in diesem Jahr an den Hohen Tagen in Villingen geboten.

In den Stüble schlägt das Herz der Villinger Fasnet. Hier wird vor und nach den Umzügen zusammen getanzt, gesungen und gefeiert. Auch in diesem Jahr öffnen wieder zahlreiche Stüble für die Narren ihre Türen.

Wir haben die Übersicht, was zwischen Mittwoch, 26. Februar, und Dienstag, 4. März, im Villinger Städtle geboten ist.

(1) Brillenstüble, Gerberstraße 72, geöffnet am Donnerstag von 14 bis 18 Uhr für die Allgemeinheit, ab 19 Uhr findet die Kneipenfasnet mit Vorverkauf-Bändeln statt. Die Kneipenfasnet am Freitag und Samstag ab 19 Uhr ist bereits ausverkauft. Für die Historische Narrozunft hat das Stüble am Montag und Dienstag ab 11.30 Uhr geöffnet.

(2) Bürgerwehr und Trachtengruppe Villingen, Bürgerwehrstube, gleich neben dem Romäusturm, geöffnet am Donnerstag ab 13 Uhr, am Samstag ab 18 Uhr, am Sonntag ab 12 Uhr, am Montag ab 11 Uhr und am Dienstag ab 13 Uhr. Am Donnerstag- und Samstagabend werden Gruppen erwartet.

(3) Eschach Kobolde, Goldgrubengasse 27, geöffnet von Donnerstag bis Montag, jeweils von 19 bis 4 Uhr.

(4) Evangelische Kirchengemeinde Villingen, Gerberstraße 13: Fasnet-Stüble „Johannes“ (1. OG), geöffnet am Donnerstag von 15.30 bis 18.30 Uhr, am Montag von 10 bis 22 Uhr und am Dienstag von 15 bis 22 Uhr; Narro-Stüble „Durschtiger Narro“ (2. OG), geöffnet am Montag von 10 bis 22 Uhr; Narro-Stüble „Lisa und die Villingerle“, (2. OG), geöffnet am Dienstag von 15 bis 24 Uhr.

(5) Fazenedle, Schlösslegasse 8, Schnupfstöckle, geöffnet am Mittwoch ab 18 Uhr, am Donnerstag ab 16 Uhr, am Freitag ab 20 Uhr, am Samstag ab 20 Uhr, am Sonntag ab 19 Uhr und am Montag ab 13 Uhr.

(6) Hacienda, Färberstraße 64, geöffnet von Donnerstag bis Dienstag.

(7) Hexenzunft Villingen, Turmgasse 14, geöffnet am Mittwoch von 18 bis 24 Uhr, am Donnerstag von 13 bis 3 Uhr, am Samstag von 15 bis 3 Uhr, am Sonntag von 12 bis 3 Uhr, am Montag von 9.30 bis 3 Uhr und am Dienstag von 12 bis 23 Uhr. Die Kneipenfasnet am Freitag ist ausverkauft.

Das Hexenstüble (vorne) und die Zehntscheuer im Villinger Riet sind beliebte Anlaufstellen der Narren über die Fasnet. Foto: Simone Neß

(8) Historische Grenadiercorps, Rietgasse 2, Spitalkeller im Rietgarten, geöffnet am Samstag ab 20 Uhr.

(9) Interessengemeinschaft Fasnet im Theater am Turm, Schaffneigasse, Kaiserturm, geöffnet am Donnerstag ab 15 Uhr, am Samstag ab 19 Uhr und am Montag ab 17 Uhr.

(10) Kastanie, Goldgrubengasse 10, öffnet über die Fasnet am Donnerstag ab 18 Uhr, am Freitag ab 20 Uhr, am Samstag ab 18 Uhr, am Sonntag ab 20 Uhr und am Montag ab 18 Uhr.

(11) Katzenmusik, Rietgasse 2/1, Zur hoorige Katz, geöffnet am Mittwoch von 18.30 bis 24 Uhr, am Donnerstag von 15.30 bis 24 Uhr, am Montag von 11 bis 24 Uhr und am Dienstag von 15.30 bis 22.30 Uhr.

Das Stüble „Zur hoorige Katz“ der Katzenmusik öffnet über die Hohen Tage. Foto: Simone Neß

(12) Narrozunft Villingen, Rietgasse 11/1, Zehntscheuer, geöffnet für Jedermann am Mittwoch ab 18.30 Uhr, am Donnerstag nach dem Kinderumzug bis 18 Uhr und am Sonntag von 14 bis 17.30 Uhr. Am Montag ist die Zehntscheuer ab 9 Uhr und am Dienstag ab 14 Uhr nur für Hästräger der Narrozunft geöffnet.

(13) Rietvögel, Rietgasse 34, Rietbunker, geöffnet am Donnerstag von 14 bis 24 Uhr, am Samstag von 19 bis 24 Uhr, am Sonntag von 13 bis 24 Uhr, am Montag von 9 bis 24 Uhr und am Dienstag von 14.30 bis 24 Uhr. Am Freitag ist der Rietbunker geschlossen.

(14) Schwarzwaldverein, Schwarzer Rock, Romäusring 20 (Fidelisheim), Narrostüble, geöffnet am Montag ab 9.30 Uhr nur für Hästräger der Narrozunft, am Dienstag von 10.30 Uhr bis 13.30 Uhr für Jedermann und ab 13.30 Uhr nur für Hästräger der Narrozunft.

(15) Stadtharmonie Villingen, Klosterring 1, Klosterstüble im Haus der Musik, geöffnet am Donnerstag ab 18 Uhr. Die Kneipenfasnet Samstag ist ausverkauft.

(16) Stadt- und Bürgerwehrmusik Villingen, Zeughausgasse 2, Zeughausstüble, geöffnet am Donnerstag von 15 bis 1 Uhr, am Samstag von 18.30 bis 1 Uhr, am Sonntag von 18 bis 22 Uhr, am Montag von 9 bis 1 Uhr und am Dienstag von 15 bis 21 Uhr für Jedermann.

(17) St. Konrads-Turner, Hafnergasse 13, geöffnet am Donnerstag, Samstag sowie am Montag und Dienstag.

(18) Trommlerstüble, Färberstraße 15, geöffnet am Mittwoch ab 21 Uhr, am Donnerstag ab 16 Uhr, am Freitag und Samstag ab 20 Uhr, am Sonntag ab 16 Uhr und am Montag und Dienstag ab 14 Uhr. Nach langer Suche nach geeigneten Räumlichkeiten kann der Trommlerzug zu seinem 90-jährigen Jubiläum nun doch ein Stüble eröffnen.

(19) Villinger Schalmeien, Kanzleigasse 30, Münsterzentrum, geöffnet am Montag ab 8.45 Uhr nur für Hästräger der Narrozunft, am Dienstag von 9 bis 13.30 für Jedermann und danach nur für Hästräger der Narrozunft.

(20) Wahrstüble, Eingang Bärengasse, Turnhallengang der Klosterringschule, Donnerstag und Samstag geschlossene Gesellschaft, am Sonntag Kaffeetrinken von 15 bis 18 Uhr, außerdem am Montag und Dienstag als Narrostüble geöffnet.