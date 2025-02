In der Neuen Tonhalle in Villingen eroberte die Glonki-Gilde als Helden der Vergangenheit die Herzen ihres Publikums.

Mit berauschenden Tänzen, mitreißender Musik und erfrischender Unterhaltung zauberten sie ein vielfältiges Programm auf die Bühne, welches die fiktive Familie Schorlemann entlang unterhaltsamer theatralischer Sequenzen vom Dachstock ihres Haues aus moderierte.

Besonderer Auftakt

Das närrische Ballereignis begann traditionell mit dem lautstarken Einmarsch der Trommlergruppen und lautstarkem Rhabarber-Ahoi der von Glonkivatter Günther Reichenberger, Vize Michael Walther und Glonkimotter Ulrike Heggen angeführten Vereinsspitze der Gilde. Für den Trommlerzug als ältester Gruppierung der Gilde war der Auftritt gleichbedeutend mit einem weiteren Höhepunkt im Jahr seines 90. Geburtstags.

Lesen Sie auch

Die Damengarde marschiert in ihren roten Uniformen ein. Foto: Rainer Bombardi

Nach dem offiziellen Einmarsch ließen Hörgenuss und Augenschmaus, unterbrochen von unterhaltsamen Gesprächen der Schorlemanns das Stimmungsbarometer von Beginn an in eine rekordverdächtige Höhe schnellen.

Erinnerungen an Wickie

Die Damen von der Garde der Glonkinchen eröffnete in ihrer auffallend roten Uniformen den Obed. Stammesführerin Sabrina Rieder und ihr Spielmannszug übernahmen in ihrem Wikinger-Outfit das Ruder. Auf ihrer musikalischen Reise weckten sie Erinnerungen an Wickie, den Zeichentrickhelden der ihrem Wikingerstamm einst zu neuem Ruhm verholfen hatte.

Die wilden Glonkinchen-Kerle erobern die Herzen des Publikums im Sturm. Foto: Rainer Bombardi

Mit Tanzeinlagen und feschen Musikauftritten begeisterten auch alle weiteren Gruppierungen, die ihr zuhause bei den Glonkis haben. So brandete mehrfach Jubel während den Auftritten der Majoretten auf. Sie ließen es sich an diesem Abend nicht nehmen, die aus dem Reich der Familie Feuerstein in die Tonhalle gekommenen Glonki-Musikanten ein Stück ihres Weges zu begleiten.

Beim Auftritt von Guns and Romäus bebt die Halle. Foto: Rainer Bombardi

An einem Abend mit derartiger Prominenz aus der Vergangenheit durfte die Astrid Lindgren Göre Pipi Langstrumpf nicht fehlen. Sie war in Form des Damenballetts in mehrfacher Ausfertigung vertreten und wirbelte in ihren grün-gelben Outfits und roten Haaren über die Bühne. Was die Damen können, das können wir auch, sagten sich die Herren und summten als Biene Maja über die Bühne.

Die Maja-Bienen vom Männerballett weisen in eine unbekanntes Land den Weg. Foto: Rainer Bombardi

In ihrer Ausführung zwar nicht so graziös wie ihre Vorgängerinnen flog ihnen die Begeisterung des Publikums dennoch rasch entgegen. Die wilden Kerle erwiesen sich als konditionsstarke Glonkinchen, die nimmermüde mit unterschiedlichen Tänzen und Rhythmen der non Stopp ein jubelndes und enthusiastisches Publikum entgegenbrandete.

Hinein ins Finale

Doch es sollt noch besser kommen. Innerhalb weniger Minuten hielt es während dem Auftritt der Band Guns und Romäus niemand mehr im Saal auf seinen Sitzen. Beim Knockin’ on Bickentor zur Melodie des weltbekannten Hits mit der Himmelspforte brachen jegliche Dämme. Sie führten direkt in das unkommentierte Finale, in dessen Zugabe die Guggen der Krawazi-Ramblers nahtlos die Stimmung am Kochen hielten.

Kasiana Teleki ist erbost. Lukas Molnar ist am Aufräumen des Gerümpels im Dachstock nur wenig interessiert. Foto: Rainer Bombardi

Zahlreiche Mitwirkende

Dass der Glonki-Obed ein Hit war, hat er neben der Vielzahl an teilnehmenden Glonkis auch der Regie des Abends mit Steve Kuschal, Bernd Armbruster Michael Walther zu verdanken. Die Moderation des Abends hatte die Theatergruppe Kasiana Teleki, Nenad Grzan, Lukas Molnar, Neldeljko Curcija. Nina Ketterer, Elin Curcija, Caroline Boie, Kevin Hirt und Sebastian Stehle.