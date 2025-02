Fasnet in Villingen In diesen Stüble kann gefeiert werden

Ob für Hästräger oder Fasnetfans: Die Besenwirtschaften sind im Villinger Städtle ein fester Bestandteil der Fasnet. Sie versprechen beste Stimmung und sind unter Narren heiß begehrt. Das ist in diesem Jahr an den Hohen Tagen in Villingen geboten.