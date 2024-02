1 Zahlreiche Stüble laden an der Fasnet in Villingen zum Feiern ein und versprechen beste Stimmung. (Archivfoto) Foto: Bloss

Fasnetszeit heißt Stüblezeit – die Besenwirtschaften sind aus der Fasnet kaum wegzudenken und versprechen beste Stimmung. Hier wird gefeiert, getanzt und gelacht. In diesem Jahr ist an den hohen Tagen im Villinger Städtle wieder einiges geboten.









Stüble gehören zur Fasnet einfach dazu – in diesem Jahr öffnen wieder zahlreiche Vereine, Privatpersonen und soziale Einrichtungen ihre Türen für die Narren. Wir haben die Übersicht, was an den hohen Tagen in Villingen geboten ist.