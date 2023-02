25 Nach langer Pause endlich wieder Jungfere-Obed. Foto: Hettich-Marull

Frisch und mit großem Elan kam sie daher – die Alte Jungfere haben ihren Neustart nach Corona-Pause mit Bravour gemeistert.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Etwas verjüngt, in Nuancen verändert und doch begeisternd wie eh und je boten sie ein umwerfendes Programm auf ihrer nagelneuen Bühne.

Und auch die Jungfere im Saal hatten sich für die „Kreuzfahrt auf der MSC Jungfere“ extra schön gemacht und strahlten mit ihren wunderbaren Kleidern und Hüten um die Wette. Endlich wieder uff de Ball gau!

Warten hat sich gelohnt

Solange mussten sie auf ihr Highlight warten – und das Warten hat sich gelohnt: Das Programm war charmant, frech und witzig und bestach einmal mehr durch perfekte Outfits und beste „Gesichtscollage“.

Lieber Villingerle

Wenn einer eine Reise tut, dann kann er was erzählen – die Leichtmatrosen von der MSC Jungfere enterten mit Schlauchboot das Kreuzfahrtschiff, um gleich festzustellen: Des isch nit unsern Gschmack. Statt, wie die überkandidelte Gsellschaft, Chateauneuf du Pape und Austern zu schlürfen, zieht es sie lieber in die Kombüse zu Villingerle, Kuttelsupp und Erdbeergselz. Während das Bordpersonal mit der Tücke der Liegestühle kämpft, stellt sich die Frage, wohin soll die Reise gehen? „Egal, ist das Meer zu Ende, machen wie ne Wende“.

Gassenhauer per Playback

Natürlich will das Touristenvolk während der Reise auch unterhalten werden. Deshalb hat man auch Villinger Prominenz zum Auftritt geladen: Die Gassenhauer erscheinen zumindest stimmlich. Die Playback singenden Matrosen sind, wie es sich bei den Jungfere gehört, eindeutig weiblich und nehmen sich köstlich selbst auf die Schippe.

Keine Männer hier?

Einige Passagierinnen sind überaus enttäuscht, dass es auf dem Traumschiff keinerlei Männer gibt: Weder Traumschiffkapitän Flori, noch muskelbepackte Matrosen, noch attraktive Stewards – jesses isch des langwielig! Da hilft nur noch ein Backkurs mit Eni vu de Maiglöckle, an dem zwei frustrierte Frauen teilnehmen. Sie möchten sich einen perfekten Mann backen. Einen drahtigen wie Joachim Wöhrle (bei dem hetts eweng me Backbulver brucht) oder eher einen Kuschelbär wie den OB ( des goht nit, do bruchts jo vill zvill Doag) oder gar einen Schwulen (no nimm doch gli en schwule Scheich, no häschs Heizöl gli umsuscht)? Was bei der Backaktion dann aus dem Ofen kommt, lässt den Damen die Haare zu Berge stehen.

Evis Gschichtle

Als (ab und zu kiffende und häufig Haschkekse essende) Alt-Hippie-Jungfere hatte Evi Blaser einen umjubelten Auftritt. Ihre Gschichtle und Sprüchle trafen mitten in das Lachzentrum der Damenwelt. Ihr größtes Problem: Was mer elles nimme mache un sage derf. Ein Zigeunerschnitzel heißt heute „Schweinebraten nach Art eines nicht sesshaften Europäers“, Kinder sollen an Fasnet keine Indianerkostüme mehr tragen. Da stelle sich doch die Frage: Warum darf man eigentlich noch Führerschein sagen?

Bald Bad-Färberstraße

In der Färberstraße gehe man bald nicht mehr in Kneipen, sondern zum Kneippen – deshalb werde sie in Bad-Färberstraße umbenannt. Sich mit den Bedenkenträgern geistig duellieren? Fehlanzeige, denn „ die sind gänzlich unbewaffnet“. Sprachs und nahm anschließend mit viel Humor und schrägen Sprüchen Verwaltung, Gemeinderat und andere Sünder auf die Schippe, ohne sich selbst dabei außen vor zu lassen. Man gebe ihr oft den Rat, im gesetzten Alter ruhiger zu werden: „ Wenn im Alter schon so manches baumelt, soll ich jetzt auch noch meine Seele baumeln lassen“. Zumindest ernähre sie sich jetzt bewusst – bewusstlos könne man ja gar nichts essen.

Date mit Peter Kerber?

Theresle, Klärle, Hortense, Sophie, Adele und Ludmilla sind wieder mal auf Männersuche und das ohne jeden Erfolg. Auch die Dating-Plattform im Internet bringt keine guten Ergebnisse. Als der Computer als letzten Kandidaten auch noch Peter Kerber ausspuckt, ist den Damen klar: Dann doch lieber noch eine Weile allein bleiben. Ob zwei verfeindete Frauen, die von ihren Männern gemeinsam auf die Reise geschickt wurden, oder die ausgetauschten Lebensweisheiten der Reisenden an der Bar, bei den Gästinnen (ha,ha, ein Scherz) im Saal blieb kein Auge trocken.

Frosch ist der Hingucker

Und dann Dörte! Ein grasgrüner Frosch, der als Bauchrednerpuppe ihrer Puppenspielerin das Leben schwer macht und reihenweise die Jungfere im Saal beleidigt – ein absoluter Hingucker. Das war natürlich auch am Schluss das große Finale im Cabaret „Willkomme, guet Nacht, Obed“ – eine Zugabe mit Standing Ovations war da natürlich unausweichlich.

Mitwirkende