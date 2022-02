Mitten in der Findungsphase steht das närrische Wahrzeichen

Fasnet in Unterkirnach

1 Die Kieschtock-Zunft schmückt ihren Narrenbaum (von links): Markus Storz, Sebastian Haas und Markus Jäckle. Foto: Schimkat

Die fünfte Jahreszeit ist längst angebrochen. Jetzt aber ist das in Unterkirnach auch ersichtlich.















Unterkirnach - "Wir sind noch in der Findungsphase", sagen sie bezüglich der bevorstehenden Fasnet. Ein Wahrzeichen dafür aber haben sie schon gefunden: Sebastian Haas, Marco Jäckle, Markus Storz und Max Reich waren am Samstagvormittag damit beschäftigt, einen Weihnachtsbaum zum Narrenbaum umzugestalten.

Kreativität ist gefragt

Der Baum steht jetzt vor dem Alten Schulhaus, in dessen Keller sich der Zunftkeller befindet. Doch bis es so weit war, war viel Arbeit notwendig. Zunächst wurde der untere Teil des Baums entastet. Währenddessen krustelte Zunftmeister Uwe Kreuzpointner zusammen mit seiner Stellvertreterin Jessica Krezalek im Zunftkeller nach allem, was man an dem Baum anbringen könnte.

"Wir haben Zeit", betonten die Kieschtöck am Baum und grübelten. Zunächst wurde der entastete Stamm umwickelt, "sieht doch schon mal gut aus", meinten sie, während der Zunftmeister in sein Auto stieg und meinte, er schaue mal zuhause nach.

Ein Luftballon wurde aufgeblasen, das tat ihm nicht gut, er zerplatzte. "Oh, der ist wohl schon etwas porös, aber wir haben noch mehr", stellte der Zunftmeister gut gelaunt fest und stellte in Aussicht: "Also bis heute Abend sind wir fertig." Er sollte Recht behalten.

Findungsphase zieht sich hin

Das mit der Findungsphase aber zieht sich schon seit zwei Jahren hin. Seit zwei Jahren gibt es auch in Unterkirnach keine Fasnet: "Wir tun, was wir können und was vom Bürgermeister erlaubt wird", erklärte Kreuzpointner.

Die Fasnetsuche am 6. Januar war schon mal gestrichen, aber der Narrenbrunnen wurde geschmückt. Dann ging es daran, im Ort Fähnle aufzuhängen. Auf die Frage, ob sie alle Fähnle, sie hängen jetzt in luftiger Höhe, mit der Leiter befestigt haben, winkt der Zunftmeister ab. Das sei schon lange nicht mehr erlaubt: "Wir haben die Fähnle mit dem Manitu aufgehängt, den hat uns Tobias Bähr von der Firma Bähr Spezialtransporte in St. Georgen, natürlich ein Kieschtock, ausgeliehen. Dazu bedurfte es auch eines Fahrers, der dieses Fahrzeug fahren darf", zeigt Kreuzpointner den nicht unerheblichen Aufwand im Hintergrund auf.

Soweit, so gut, aber wie sieht es mit Umzügen aus? "Vergiss es", meint er, die werden nicht möglich sein. Aber die Schlüsselübergabe am Schmotzige sei noch nicht gestrichen, die fand ja auch im vergangenen Jahr "abgespeckt", statt, da sei er noch zuversichtlich, betont er.

Aber nicht nur die Kieschtöck haben Narrenbäume geschmückt, die Frauen der Kieschtöck, Silvia Obergfell und Katharina Sawetzki, werden noch einen Baum im Wiesenweg schmücken. Der FC Alemannia hat in der Hauptstraße einen Baum genial mit Trikots geschmückt, die Kürnach Hexen werden einen Baum vor dem Nahkauf dekorieren, der Musikverein nimmt sich einen auf dem Mühlenplatz vor, und auch die Gemeinde bleibt nicht untätig und schmückt einen Baum vor dem Rathaus. Das Fasnetfeeling ist vorhanden in Unterkirnach – Corona hin oder her.