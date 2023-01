1 In Unterkirnach wird die Fasnet eröffnet. Foto: Schimkat

In Unterkirnach sind die Narren los: Die Fasnet wurde gesucht und auch gefunden.















Unterkirnach - Schon am Vormittag war der Kieschtock-Brunnen festlich geschmückt worden, so, wie es sich für den Empfang des Kieschtocks gehört. Das Wetter machte auch mit, lediglich der Schnee fehlte. Die Kieschtöck mit ihrem Gefolge, wie auch die Bürger von Unterkirnach waren froh, dass nach den kargen Jahren in der Pandemie, jetzt die fünfte Jahreszeit gefeiert werden kann.

Ein gewaltiger Donnerschlag ließ alle zusammenzucken, dann stiegen die Zinkenräte langsam die Treppe hinab, während sie mit ihren Laternen in alle Winkel leuchteten. Neben dem Brunnen stand ein Holzschrank, der war neu, und ein Passant fragte: "Was sucht Ihr denn hier?" Ja was wohl, den Kieschtock, ohne den die Fasnet nicht eröffnet werden konnte.

Der Fanfarenzug rückte an und nahm Aufstellung. Roland Dufner waltete seines Amts: Er dozierte: "Noch gibt es zu tun ein ganzes Stück, nicht immer war die Suche leicht, kaum hat die Zeit gereicht, in alle Winkel reicht ihr Blick und hoffentlich beweisen sie Geschick."

Verschlafener Geselle kommt heraus

Dann wurde der Schrank geöffnet, ein verschlafener Geselle herausgeholt und angezogen: "Ja was ist das denn", lamentierten die Zinkenräte, "der sieht ja aus wie einer vom Werkhof". Also noch einmal, jetzt wurde er eingekleidet wie es sich gehört: Als echter Kieschtock. Der Fanfarenzug spielte, und aus allen Ecken kamen sie gerannt, tanzten und hüpften: Die Kieschtock, Zinkenräte, Beerewieble, Holzwieber und auch die Kürnach-Hexen erschienen aus der Dunkelheit: Jetzt war die fünfte Jahreszeit nicht mehr aufzuhalten.

Das Programm

Zunftmeister Uwe Kreuzpointner erklärte auf Anfrage, dass die Kieschtöck unter anderem am kompletten Fasnetwochenende in Dauchingen teilnehmen. In Unterkirnach ist am 14. Januar das Aufhängen der Fähnle geplant. Am 11. Februar steigt der Zunftball, am 12. Februar wird das Narrenblättle verkauft.

Am "Schmotzige" werden Schulkinder und Kita-Kinder befreit, mittags um 13 Uhr bewegt sich der Kinderumzug zum Rathaus, wo dem Bürgermeister die Stunde schlägt: Er bekommt den Rathausschlüssel abgeknöpft und hat dann freie Tage, während die Zunft im Rathaus herrscht.

Am Fasnetmontag zieht der große Umzug durch die Kirne, und am Dienstag Abend wird der Kieschtock, und damit die Fasnet verbrannt.