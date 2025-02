1 Ziehen an einem Strang: Köhler-Narrenmutter Claudia Rokoschoski und Kirnburghexe Jenny Heirich. Foto: Lutz Rademacher

Der „Schmutzige Dunschtig“ läuft dieses Jahr ein wenig anders ab. Das sind die Neuerungen.









Schon in alten Zeiten zogen in Unterbränd an diesem Tag närrische Gruppen von Haus zu Haus und sangen Fasnetliedle, nicht zuletzt, weil man etwas zum Essen und Trinken bekommen wollte. Wenn in einem der damals 20 Höfe geschlachtet wurde, blieb von der Sau nicht viel übrig.