Fasnet in Unterbränd

1 Alina Theuer (links) und Katja Indlekofer haben die Strapazen der Hexentaufe bei den Kirnburghexen überstanden. Foto: Lutz Rademacher

Alina Theuer und Katja Indlekofer lassen die Zeremonie tapfer über sich ergehen und erhalten ihre eigenen Besen.









Link kopiert



Ihre Hexentaufe feierten die Kirnburghexen erstmals am Unterbränder Gemeindeschopf. Dort hatten sie bei Schneetreiben ein Feuer entzündet. Dann begann die Zeremonie. Das Motto lautete: „Sei a Hex‘, heut' und in aller Zeit, treibet Schabernack so oft es geht, auf dass sich euer Rücken krumm verdreht.“