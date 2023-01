2 Bereits am 5. Januar eröffnen die Narren aus Schönwald die Fasnet. Foto: Kommert

Kaum ist Weihnachten vorüber, beginnen die Narren mit den Vorbereitungen auf die Fasnet 2023 – die ist in der kommenden Saison sehr früh.















Triberg/Schönwald - Bereits am 16. Februar beginnt mit dem Schmotzigen Dunnschdig die "heiße Phase" der Fasnet, bereits am 21. Februar wird man allüberall das Wehklagen erleben, wenn die Fasnet dann vorbei ist und verbrannt wird.

Doch zunächst steht in der Raumschaft die Eröffnung der Fasnetsaison 2023 an – ausgenommen in Schonach, wo sie bereits am 11. November eingeläutet wurde. Der nächste Ort, der mit der Eröffnung dran ist, ist Schönwald. Dort hat man vor einigen Jahren beschlossen, die Eröffnung vom 6. auf den 5. Januar vorzuverlegen. Dann könne man nämlich ohne schlechtes Gewissen in den 6. Januar hinein feiern, wie die Narren hier feststellten.

Tanz und Brunnenputzen

Daher versammeln sich die Narren der Kurgemeinde bereits am Donnerstag 5. Januar, um 19 Uhr nach zwei Jahren Corona-Pause auf dem Vorplatz der Uhrmacher-Ketterer-Halle, um die Fasnetsaison 2023 einzuläuten. Veranstalter sind die Narrenzunft der Hirtenbuben Schönwald, die Narrengruppe Weiherma und die Wälderhexen. Die Gruppen werden gemeinsam, unter Mitwirkung des Musikvereins-Kurkapelle Schönwald, ihre Häser abstauben, danach beginnen die Hirtenbuben mit der Narrentaufe, der Übergabe des Hoogestegge-Ordens und einer Tanzvorführung. Es folgt die Narrengruppe Weiherma mit Tanz und Brunnenputzen.

Besonders schaurig wird wie immer die Hexentaufe der Wälderhexen, bei der die jungen Frauen (und Männer) zu Hexen mutieren. Im Anschluss – und das ist im Jahr 2023 neu – ist die Keller-Bar in der Uhrmacher-Ketterer-Halle geöffnet.

Bewirtung im Foyer des Kurhauses

Tags drauf sind dann die Narren Tribergs an der Reihe – am Narrenbrunnen an der Friedrichstraße treffen sich am Dreikönigstag, 6. Januar, um 18 Uhr alle Narrengruppierungen der Wasserfallstadt, um durch den berühmten Schluck eiskalten Wasserfallwassers ihre Figuren aus dem langen Schlaf zu erwecken. Angeleitet von den Musikern der Stadt- und Kurkapelle und dem Fanfarenzug werden die Narren mit viel Remmidemmi die Fasnet einläuten – Höhepunkt dabei ist sicher der Teufelstanz der Narrenzunft. Anschließend bewirtet die Narrenzunft gemeinsam mit den Burghexen im Foyer des Kurhauses, wo die Eröffnung gemeinsam gefeiert wird.