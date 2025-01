Fasnet in Triberg

1 Mit viel Applaus wird Werner Mezger bedacht. Trotz der Länge des hochinteressanten Vortrags kommt niemals Langeweile auf – und so mancher wird die Fastnacht nun mit einem etwas anderen Blick betrachten. Foto: Hans-Jürgen Kommert

Die Triberger Fastnacht hat eine lange Tradition. „Fastnachtsprofessor“ Werner Mezger vermittelte dazu zwei Stunden lang geballtes Wissen. Er blickte mit vielen Interessierten auf christliche Ursprünge und die Verbindungen zum rheinischen Karneval.









Die Fastnacht in Triberg blickt nicht nur auf alte Vereine, sie hat auch darüber hinaus eine sehr lange Geschichte. So wurde bereits im Jahr 1525 der erste „Mummenschanz“ gefeiert, festgehalten in einem Tagebucheintrag.