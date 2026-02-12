Fasnet in Triberg: Dieser Umzug trotzt den Wetterkapriolen

Toll war er wieder, der Katzenmusikumzug. Die Triberger Narren müssen mächtige Fürsprecher an höherer Stelle haben. Denn das Wetter spielte – einigermaßen – mit.
Um die Wasserfallstadt herum wurden einige Kinderumzüge wegen befürchteter und auch vorhergesagter Wetterkapriolen abgesagt, so etwa in Furtwangen, in Schönwald oder auch in St. Georgen. Nicht so im Städtle. „Wir ziehen das durch, wir haben schon schlimmere Wetter gemeistert“, lautete ein O-Ton aus Narrenkreisen. Und sie hatten letztlich die richtige Entscheidung getroffen. Kaum näherte sich der kleine Zeiger auf der Uhr der „Drei“ – dem Startpunkt – hörte es auf zu regnen. Dusel gehabt!