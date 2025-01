„De Ichbe verri von de Ecke rab...“ tönte es lange, bevor im Jahr 1985 die Ichbe-Hexen gegründet wurden.

Was im und um den Löwen herum in der närrischen Zeit los war, welche Fasnetswagen die Eichbacher durchs Dorf zogen und vieles mehr, wird in Bildern und Filmdokumenten bei einer Ausstellung im Heimathaus gezeigt.

Lesen Sie auch

Und natürlich werden auch Maske und Häs der Ichbe-Hexe im Original zu besichtigen sein. Die Ausstellung ist an zwei Sonntagen – am 2. und am 16. Februar – jeweils von 14 bis 17 Uhr geöffnet.

Große Hexenparty

Derweil laufen die Vorbereitungen der Ichbe-Hexen auf Hochtouren. Sie laden am Samstag, 8. Februar, und Sonntag, 9. Februar, zu ihrem großen Jubiläum ein.

Auftakt ist am Samstag um 17.30 Uhr mit dem Narrenbaum stellen, bevor ab 19 Uhr zur großen Hexenparty geladen wird. In der Halle erwartet die Besucher ein buntes Programm mit Live-Band. Hinzu kommt ein großes Barzelt mit DJ vor der Halle.

Am Sonntag wird ab 11 Uhr ins Narrendorf geladen. Dann wird es mehrere Stände und Besen geben – und zwar vom Gersbach bist zum Löwen werden die Besucher bewirtet. Zudem gibt es einen Zunftmeisterempfang in der Halle.

55 Zünfte sind zu Gast

Der große Jubiläumsumzug startet dann um 13 Uhr. Erwartet werden 55 Zünfte und Gruppen aus Nah und Fern. Neben den gastgebenden Ichbe-Hexen werden auch die Tennenbronner Erzknappen, Pfrieme-Stumpe und Wurzelhexen Flagge zeigen.

Anschließend gibt es in der Halle ein abwechslungsreiches Kinderprogramm und der Musikverein Harmonie Tennenbronn wird aufspielen.