18 Die Tennenbronner Zünfte heißen zu „Knappiländ“ willkommen. Foto: Benner

Märchenhafte Gestalten haben sich in Tennenbronn im „Knappiländ“ getroffen.









Die Erzknappen luden wie alljährlich traditionell am Abend des Schmotzigen Donnerstag zum Ball, welcher dieses Jahr unter dem fantasievollen Motto „Willkommen im Knappiländ“ stand. Neben den Hästrägerinnen und Hästrägern der Tennenbronner Zünfte versammelte sich eine sagenhaft bunt kostümierte Vielfalt an Besuchern. Und diese waren zahlreich erschienen – magisch angezogen von dem zauberhaften Programm und den märchenhaften Bar-Geschichten aus nah und fern.

Die Kleidlesträger ziehen in die Halle ein. Foto: Benner

Zur Eröffnung spielte das Orchester des MV Frohsinn auf. Anschließend folgte der Einmarsch der gastgebenden „Disneyparade“ und die Vorstellung ihres neuesten Mitgliedes – der Knappimaus.

Das neue Mitglied, die Knappimaus Foto: Benner

Durch das abendliche Programm führte charmant und wortgewandt das engagierte Morderations-Duo „Sprudler“ und „Moosmännle“ alias Olaf der Schneemann und Elsa die Eiskönigin.

Das Morderations-Duo „Sprudler“ und „Moosmännle“ alias Olaf der Schneemann und Elsa die Eiskönigin Foto: Benner

Nicht weniger voller Eifer war der erste Act des Abends der ebenfalls neu gegründeten Gruppe „DanceErz“. Die Mädels im Alter von sechs bis 15 gaben bei ihrer ersten Performance direkt Vollgas, so dass bei Olaf sogleich die Schmelze einsetzte.

Die Mädels von „DanceErz“ heizen ordentlich ein. Foto: Benner

Unterstützt wurden die einzelnen Programmpunkte dabei in gewohnter Manier von den kommERZiellen Werbe-Spots der Narrengilde, die im zugeschalteten ERZ-Kanal zu sehen waren.

Das Programm vom ERZ-Kanal gab es ebenfalls zu sehen. Foto: Benner

Ganz im Zeichen der Krise musste sich Aladdin mit seinen Wünschen an die magische Energiesparlampe wenden. Der Geist in der Flasche hat für alles die Lösung – ob mobiler Zebrastreifen oder Laterne für den Heimweg, den so mancher des Nachts im Flecke nicht mehr findet.

Spendenstelle für Halle

Ganz im Zeichen der Krise muss sich Aladdin mit seinen Wünschen an die magische Energiesparlampe wenden. Foto: Benner

Das Männerballet begeisterte gleich zweifach. Als Cheerleader und mottogerecht als Schnee**ittchen und die sieben Zwerge.

Das Männerballett führt Schnee**ittchen und die sieben Zwerge auf. Foto: Benner

Lokalpolitischer wurde es dagegen mit der Gesangseinlage „Es duad mir leid Tennebronner“ (Pocahontas - AnnenMayKantereit) von Thomas Wälde alias OBine, der die die Kostenexplosion für den Bau einer neuen Festhalle thematisierte. Doch kein Problem ohne Lösung: Es wurde kurzerhand eine Spendenstelle eingerichtet, die gegen eine milde Gabe Mitgliedschaften im Förderverein für den Bau der Halle ausstellte. Die Betreuung selbiger wurde von „Arielle“ kurzweg an Ortsvorsteher Manfred Moosmann übergeben. Der Spendenbetrag war life per Tafel zu verfolgen.

Thomas Wälde thematisiert die Kostenexplosion bei der neuen Halle. Foto: Benner

Weniger Wirbel, dafür mehr Sympathie als für das Original gab es für den hoch im Kurs stehenden Busfahrer „Keiler fährt geiler“ (Layla – Ikke Hüftgold), musikalisch dargeboten von Siggi und Bob, die den gesamten Abend musikalisch begleiteten.

Siggi und Bob begleiten den Abend musikalisch. Foto: Benner

Die Showtanzgruppe Shoguna heizte den Saal mit ihrer rhythmischen Aladdin Tanzeinlage weiter auf. Die Truppe freute sich sichtlich, Vollgas geben zu können, nachdem sie knapp drei Wochen zuvor beim Pfrieme-Stumpe-Jubiläum krankheitsbedingt leider nicht in Aktion treten konnten.

Alcaputti heizt ein

Showtanz gibt’s von Shoguna.

An der Stimmung in der Festhalle war zu spüren, dass die Fesseln der bald zweijährigen närrischen Zwangspause inzwischen restlos abgefallen sind. Für närrisch ausgelassene Feierstimmung sorgte neben den Showeinlagen auch die Guggenmusik Alcaputti. Zu den vielen Einsätzen an der Hauptfasnet darf sich die Gruppe außerdem noch auf ihr eigenes Schnapszahl-Jubiläum am 4. März freuen, unter dem Motto „33 Jahre und kein bisschen leiser“.