Pünktlich wurden die ersten schwermütigeren Töne angeschlagen und die Trauergesellschaft bezog Aufstellung auf dem Dorfplatz. Den Musikern von Alcaputti folgten die Mitglieder der Zünfte bedächtigen Schrittes.

Die Grabrede hielt Gildemeister Kalten von den Pfrieme-Stumpe. Er schwor die Gemeinschaft darauf ein, dass es schon in ein paar Minuten vorbei sein würde. Vorbei die schöne Narretei, das schöne Häs wird eingemottet. Nur für den Ortsvorsteher sei es ein Glück, bekommt er nun doch die Ortsgewalt zurück. Fünf Tage lang haben die Narren regiert und die Ortsgeschäfte mit Humor geführt. Deshalb wollten die Narren nicht Klagen. Mit den Worten „Führen Sie die Geschäfte ab jetzt wieder mit Geschick, hier haben Sie den Schlüssel zurück.“, erhielt Ortsvorsteher Manfred Moosmann die Macht zurück.

Dank für die Fasnet

Dieser bekundete zunächst ein dreifach kräftiges Dankeschön für die großartige Fasnet. Sie sei sicherlich auch anstrengend gewesen, allein die Vorbereitung und Durchführung des Ichbe-Hexen Jubiläums. Dafür gab es nochmals eine nachträgliche Gratulation. Doch auch die gut acht Wochen fünfte Jahreszeit bis hierhin waren eine lange Strecke. Doch es hat sich gelohnt, es waren schöne fünf Tage und ein toller Umzug.

Das Gildemeister Kalten diesen Fasnetsmontag zum ersten Mal in Schramberg da-Bach-na gefahren war, war nach Ansicht Moosmanns an sich fast schon der krönende Abschluss der Fasnet. Bei den Narren bedankte er sich herzlich für die Verbreitung von Spaß und Humor. Das werde nun Vielen wieder fehlen. Doch alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. In Tennenbronn aber ist Fasnet ned Wurscht. In Zukunft könne dennoch auf Zweierlei verzichtet werden. K. O.-Tropfen und K. O.-Tropfen. Der Umlauf von Substanzen trübte in diesem Jahr leider gleich zwei Veranstaltungen. Daher erging die Bitte an weitere Veranstalter, auf ihre Gäste aufzupassen. Das kriminelle Unwesen dürfe sich in Tennenbronn nicht weiterverbreiten. Gäste sollten beim Feiern achtsam bleiben. Mit den Rufen aller Figuren, wobei der Kappelgeist beinahe vergessen worden wäre, verabschiedete sich Moosmann.

Vorfreunde überwiegt

Ein paar letzte besinnliche Worte gab es von Gildemeister Kalten: „Der letzte Narrenmarsch ist verklungen, den wir so oft und gern gesungen. Doch alles Plagen hat keinen Zweck, es ist Zeit, die Fasnet muss weg.

Unterdessen waren die Vorbereitungen getroffen. Ein Seil am Narrenbaum befestigt, die Kettensäge parat, der Sarg auf gebart und vier Träger bereit. Nach kurzem Bedauern viel der stolze Baum und die Fasnet erhielt ihr letztes Geleit, ehe sie in Rauch aufging.

Das hatte bei den kühlen Temperaturen auch sein Gutes, spendete es den Trauernden doch noch etwas Wärme, ehe sich die Versammlung auflöste und die Klänge von Alcaputti beim Zug über die Hauptstraße in der Nacht verhallten.

Mit einem weinenden und einem lachenden Auge überwiegt am Ende die Vorfreude auf die nächste fünfte Jahreszeit.