Fasnet in Sulzbach: So legten die Akteure im Zirkus HalliGalli los

Wer am Fasnetssamstag die Hoorigen Hunde und Boschelwaldhexen Sulzbach besuchte, wurde sogleich von einem wunderbar dekorierten Zirkuszelt und Gratis-Popcorn in die richtige Zirkusstimmung versetzt.

Die Narrengesellschaft machte das Motto Zirkus zum Thema und der Zunftball begeisterte laut Mitteilung mit einem abwechslungsreichen Programm. Zunächst begrüßte Präsidentin Evi Brucker das voll besetzte Festzelt gemeinsam mit einer überwältigenden Schar von Elfern, Hunden und Hexen, um nach einem kurzen Knochensegen sogleich in das Programm zu starten.

In einem Videoeinspieler wurde erläutert, wie das Zirkusmotto zustande kam. Alfredo Mumpitz und Willi Wackel, herunter gekommener Zirkusdirektor und tollpatschiger Clown, landeten zufällig im Sulzbachtal und wurden durch einen Deal mit der Präsidentin dazu verhaftet, das Zunftballprogramm zu gestalten. Naheliegend war hier das Motto Zirkus, jedoch mussten die beiden sich erst einmal im Ort auf die Suche nach Darstellern für ein Programm machen.

Lustige Planungen

Im Gasthaus Heuwies wurde mit Hilfe der Wirtin Angelika ein Plan geschmiedet und die Darsteller ernteten beim Publikum hierbei schon die ersten Lacher. Im weiteren Verlauf konnten die Gäste schon ahnen, dass man sich auf akrobatische und tierische Sensationen gefasst machen konnte.

Zwischendurch zeigten die jüngsten Mitglieder des Hoorigen Hundes in Form eines unterhaltsamen Cheerleader-Tanzes ihr können. Das Programm startete nun richtig durch, die Akteure des Abends liefen in die Manege ein und sogleich wurden die Artisten angesagt.

Finale auf dem Trapez

Geboten wurde eine anspruchsvolle Akrobatikdarbietung zweier graziler Damen und unterstütz von gold-behosten kraftvollen Herren, welche die Gäste in ihren Bann zogen. Die Vorführung endete in einem Finale auf dem Trapez mitten im Zelt und ließ keine Wünsche offen.

Sogleich wurde von Zirkusdirektor und Clown die nächste nun tierische Sensation angekündigt. Die erwartete Pferdeshow entpuppte sich als lustige Darbietung auf Steckenpferden und mündete in die Premiere der Sulzbacher Stadtmusikanten. Danach verzauberte das vereinseigene Showballett die Gäste mit einem Piratentanz.

Improvisiertes Theater

Einen weiteren Höhepunkt servierte sich das Publikum selbst, da die Macher des Programms ein glückliches Händchen bewiesen und zwei spontan aus dem Publikum ausgewählte Akteure in ein Improvisationstheater einbauten. Die Dame stellte gemeinsam mit Clown Willi romantische Szenen dar und der Herr aus dem Publikum zelebrierte die passenden Geräusche dazu. Im Publikum gab es kein Halten mehr und so war alles bereitet für das große Finale mitsamt Hexentanz und allen Akteuren. Eine großartige Show wurde in Sulzbach geboten und gemeinsam mit dem Duo Safran noch bis in die Morgenstunden gefeiert.