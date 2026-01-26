Fasnet in Sulzbach: Bei der Party der Boschelwaldhexen bebt das Zelt

Zur siebten Hexen-House-Party hatten die Boschelwaldhexen ins Festzelt auf der Wilhelmshöhe in Sulzbach eingeladen.
Jetzt sind die Feste zur Fasnet in Sulzbach richtig angebrochen mit der House-Party der Boschelwaldhexen, die zu ihrer siebten Auflage ins grüne Festzelt eingeladen hatte. Die Narren strömten aus Nah und Fern ins legendäre Sulzbacher Zelt. Die Lust auf Fasnet war groß und deutlich zu spüren. Umfallen war fast nicht möglich, so dicht gedrängt war alles. Der Spaßfaktor war von Anfang an hoch.