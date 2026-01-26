Fasnet in Sulzbach: Bei der Party der Boschelwaldhexen bebt das Zelt

Zur siebten Hexen-House-Party hatten die Boschelwaldhexen ins Festzelt auf der Wilhelmshöhe in Sulzbach eingeladen.

Jetzt sind die Feste zur Fasnet in Sulzbach richtig angebrochen mit der House-Party der Boschelwaldhexen, die zu ihrer siebten Auflage ins grüne Festzelt eingeladen hatte. Die Narren strömten aus Nah und Fern ins legendäre Sulzbacher Zelt. Die Lust auf Fasnet war groß und deutlich zu spüren. Umfallen war fast nicht möglich, so dicht gedrängt war alles. Der Spaßfaktor war von Anfang an hoch.

Mit dem wilden Tanz der gastgebenden Sulzbacher Boschelwaldhexen ging es auch gleich richtig zur Sache. Geschraubt wurde von den Handwerkern „immer heftiger“, aber die Tanzmädels von den Hoorigen Hunden drehten mit den Hexen ihre Runden im Nebel auf der Bühne und ließen sich bis an die Zeltbahnen empor heben.

Den Wetterbericht getanzt

In ihrem 25-jährigen Jubiläumsjahr wollen die Mädels von One2step von den Pfrieme-Stumpe aus Tennenbronn ihre letzten Runden drehen auf den Brettern, die die Welt bedeuten.

Die Tennenbronner Gruppe von One2step. Foto: Ziechaus

Ein letztes Mal soll es über Los gehen und dann wollen sie den Showtanz loslassen. Angesichts der fitten Mädels glaubte Moderator Tobias Brucker, dass die schon ihre Wiege geschaukelt hätten.

No Limit kamen aus Mariazell nach Sulzbach. Foto: Ziechaus

No Limit aus Mariazell tanzten in blauen Shorts den Wetterbericht zwischen eisigen minus 13 Grad und überhitzten 35 Grad zum passenden Titel „It’s rainin’ men“.

Die sportliche Landjugend aus Weiler. Foto: Ziechaus

Und tatsächlich fegten kurz danach die verregneten Männer von der Landjugend Weiler über die Bühne – im Schlepptau eine grüne Kiste zum Auffrischen. Zu „Cotton-eyed Joe“ könnte es ja trocken werden für sportlichen Hopfen-Hüpfer, so ihre Befürchtung, die sich aber nicht bewahrheitete.

Zwischen „Atemlos“ mit „Sieben Sünden in einer Nacht“ gab es eine künstlerische Pause im Tanzprogramm auf der Bühne. Aber dann entdeckte die Showtanzgruppe Discovery vom TSV Lauterbach die Lücke und nutzte sie zu ihrem begeistert bejubelten Auftritt. Zu diesem gab es natürlich eine Zugabe.

Fetzige Narrenmusik

Da hatte die Guggenmusik Bockdobel Pfuper aus Deilingen am Fuße des Heubergs im Hintergrund schon Aufstellung bezogen zu ihrem musikalischen Auftritt mit fetziger Narrenmusik zum Tanzen bei den den Boschelwaldhexen und Hoorigen Hunden. Der Fasnetsauftakt in Sulzbach war überaus gelungen.