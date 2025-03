So lautete das Motto der Kinderfasnet auch „Auf der Suche nach dem verlorenen Strumpf“.

Dabei ging es im wahrsten Sinne des Wortes tierisch zur Sache: Ameisen (die Kinder des Kindergartens) tanzten um ihre Königin herum, die es sich auf dem goldenen Sessel bequem gemacht hatte. Es wurde schwer geschuftet: So wurden Äste und Tannenzapfen fein säuberlich sortiert. Das war sehr gut gemeint, allerdings stupfte das danach den Raben doch etwas an den Füßen – so ganz ohne Strumpf. Zudem wurden Sprüche geklopft: „Warum gehen Ameisen nicht in die Kirche?“. Die Antwort: „Sie sind in Sekten“.

Purzelbäume geschlagen

Als Nächstes waren die Mamas als Waldfeen an der Reihe. Sie hatten einen erstklassigen Tanz einstudiert, der beim Publikum bestens ankam. Er endete mit einem echten Knalleffekt und viel Konfetti. Die Gäste hatten noch nicht genug und forderten lautstark eine Zugabe, die gerne gewährt wurde. Nur: Bei der Suche nach dem verlorenen Strumpf war man keinen Millimeter weiter.

Für den passenden Ton sorgten Musiker der Harmonie, die auch nach ihrem grandiosen Fasnetsabend Flagge zeigten – auch wenn das eine oder andere etwas müde Gesicht im Zelt zu entdecken war.

Die Kinder machten eins klar: „Die Welt ist ein Spielplatz“, hieß es. Und so wurden Purzelbäume geschlagen, durch einen Tunnel gekrabbelt und hohe Sprünge hingelegt.

Der Fuchs behauptete hingegen ganz keck, er habe Golfsocken, wofür er ungläubige Blicke erntete. „Die Socken mit den 18 Löchern halt“, klärte er unter dem Lachen des Publikums auf.

Räuber tanzen

Finstere Bösewichte mit grimmigem Blick waren danach auf der Bühne zu sehen. Die Papas tanzten als Räuber um das Feuer herum – und siehe da, dort fand sich auch ein Hinweis auf den verlorenen Strumpf, da sie ihn in ihren Fängen hatten.

Letztlich kam aber Schweinchen Nussi auf die Bühne und führte einige Kunststücke auf – bis etwas geschah, was für kaum noch möglich gehalten wurde: Unter einer Matte wurde unter großem Hallo der Strumpf des Raben gefunden.

Nach dem großen Jubel konnte nun unbeschwert gefeiert werden: Die Berrys der Narrenzunft Lauterbach tanzten ebenso vor Freude wie auch das Teenie-Ballett der Hoorigen Hunde, bevor es rote Wurst und einen Knochensegen gab.