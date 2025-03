Fasnet in Sulz

1 Die Ruderhexe entschwindet mit dem Pessimisten (links) und dem Optimisten (rechts) in die dunkle Nacht. Foto: Schwind

Das Zwillingspaar und die Leitfiguren in der Sulzer Fasnet der Optimist und der Pessimist beschließen die jährliche Fasnet im Zwiegespräch am Narrenbrunnen und entschwinden auf dem Neckar mit der Ruderhexe im Ruderboot bis zum nächsten Jahr.









Dabei hatten sie sich einiges zu erzählen. So wollte Narrenrat Breitling etwa zur Fasnetseröffnung am 5. Januar seine Uniform anziehen, musste jedoch feststellen, dass sie seit einem Jahr gereinigt in der Reinigung Gaus hing.