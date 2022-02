3 Moderatoren Tobias Breitling (links) und Heiko Heinzelmann (rechts) mit den Holzhauser "Baurawald-Hexen" Foto: Schwind

Sulz - Obwohl die Narrenmarschmusik der Sulzer Zünfte mit ihren Musikkapellen und der Klang der vielen Glocken von verschiedenen Narrentypen der Gesamtstadt bei einem Umzug fehlten, war es eine tolle Sache, was am Sonntag in Sulz und in den Stadtteilen abging – so jedenfalls kann man die zufriedenen Gesichter der Zunftmeister in der Zunftstube im Backsteinbau interpretieren.

Letztendlich war es aber dann doch ein Provisorium, das einen "normalen Sulzer Narrentag" nicht ersetzen kann, war der Tenor der Verantwortlichen. Aber dank des Einsatzes des Kreativ- und Technikteams, welches unter Pandemiebedingungen das Bestmögliche herausgeholt und auf die Beine gestellt hatte, war es Balsam für die geplagte Narrenseele und hat sicherlich so manches Narrenherz höher schlagen lassen.

Liveprogramm vom Feinsten

Als Basis und zugleich Sendezentrum der Simultanparty war die Zunftstube der Sulzer Narrenzunft ein Dreh- und Angelpunkt. Gesendet wurde mehr als zwei Stunden lang ein Liveprogramm vom Feinsten, durch welches die beiden Moderatoren – Narrenrat Tobias Breitling, der kurzfristig die Moderation für den Zunftmeister Timo Holst übernehmen musste, und der stellvertretende Zunftmeister Heiko Heinzelmann – gekonnt mit viel Witz und Spaß führten.

Die einzigartige Idee wurde dank einer überwältigenden Beteiligung der Zünfte sowie der Narren und der Fasnetsfans umgesetzt. Trotz kleiner technischer Probleme hat nicht zuletzt die Technik um Technikfreak Andy Flohr viel Lob verdient. "Wenn wir die Klicks mit zwei, drei Zuschauern werten, kommen wir auf weit über 1000 Besucher in den Durchschnittszeiten", resümierte Tobias Breitling zufrieden.

Fasnetsbierle und Wasserbad

Mit der Europa-Hymne ging der elfte Sulzer Narrentag in der Zunftstube los. Die Moderatoren Breitling und Heinzelmann begrüßten die teilnehmenden Narrenzünfte, die dann auch nacheinander die Zunftstube betraten. Bei diesem Narrentag sollte auch ein Preisrätsel nicht fehlen, dachten die Organisatoren. Und die Frage war ganz einfach: "Wie viele Online-Besucher sehen heute den Livestream des Sulzer Narrentages?" Für die Siegernarrenzunft gab es fünf Kisten Alpirsbacher Fasnetsbierle – und der Letztplatzierte sollte ein Wasserbad abbekommen.

Um das Ergebnis vorwegzunehmen, schwimmen die fünf Kisten Bier neckarabwärts zur Fischinger Narrenzunft. Das Wasserbad mussten die Narren der Narrengilde Glatt als schlechteste Schätzer über sich ergehen lassen. "Da ist es gut, wenn man seinen Vize dabei hat", erklärte Gildemeister Christian Manz und schickte seinen zweiten Vorstand Daniel Beck unter den Wassereimer.

Liveschalten aus Ortsteilen

Das Technik- und Kreativteam hatte die Messlatte ziemlich hoch gelegt: So wurden zwischen den Live-Übertragungen auch immer wieder Geschichten der Narrenzünfte als Kurzfilm eingespielt. Besonders spannend waren aber die Liveschaltungen zu den Außenreportern.

Bereits im Vorfeld konnten sich die Narren anmelden, und wenn sie Glück hatten, war der Außenreporter ihr Gast und funkte deren Party direkt in die Zunftstube nach Sulz. Viele waren dem Aufruf nachgekommen und holten ihr Häs aus dem Schrank, andere warfen sich einfach so in Schale, dekorierten die heimische Stube, um über den YouTube-Kanal der Narrenzunft gemeinsam mit anderen eine Online-Party zu feiern.

Und man merkte ihnen an, dass sie im zweiten Pandemiejahr sich einfach einmal wieder, wenn auch nur in Kleingruppen, treffen wollten, um miteinander Spaß zu haben. Unter anderem waren die Außenreporter in Dettensee unterwegs, wo eine Polonaise nicht fehlen durfte. In der Fischinger Burg-Wehrstein-Straße hatten sich die einheimischen Buzefalluse häuslich in einer Scheune eingerichtet und hüpften natürlich zum Fischinger Narrenmarsch.

"Pink Pämpärs" heizen ein

In einer weiteren Schalte besuchte Außenreporter Matze den Narrennachwuchs in Sulz, der seinen großen Vorbildern in nichts nachstand. Aber auch die Sulzer Narrenfrauen waren bei der Live-Schalte kräftig am Feiern.

Durch ein interaktives Programm konnten die "Partygänger" mit Hilfe des eingebauten Chats direkt mit der Zunftstube in Sulz kommunizieren und kleine Videos und Fotos schicken. Dass die Sulzer Guggenmusiker, die "Pink Pämpärs", trotz der Corona-Pause nichts verlernt hatten, bewiesen sie eindrucksvoll vor der Sulzer Narrenstube. Sie heizten mit ihrem unverkennbaren Stil den Narren kräftig ein. Nicht minder machte die Mühlheimer Stimmungskanone und Alleinunterhalter Marcel Kipp am Keyboard gute Stimmung in der Zunftstube.

Es haben teilgenommen: Narrenfreunde Bergfelden, Narrenzunft Fischingen, Narrengilde Glatt, Glatter Schlosshexen, Baurawald Hexen Holzhausen, Duachberg Hexa Mühlheim, Hofnarrenzunft Mühlheim/Renfrizhausen, Narrenzunft Sigmarswangen, Narrenzunft Sulz.