1 Die Sulzer Narrenkapelle sorgt für gute Stimmung in der Zunftstube Foto: Schwind

Anhand verschiedener Charakteristikas mussten bekannte Sulzer Großen unter den Kostümen der Traditionsfiguren – Optimist, Pessimist, Narro, Salzsieder, Breagler und Hexe – erraten werden.









Schunkelnd und auf einer Welle bester Stimmung ist die Sulzer Narrenzunft in der Zunftstube am Vortag zu Dreikönig in die Fasnet 2025 gestartet. In Sulz findet das weit verbreitete Maskenabstauben mit dem Spaßfaktor Promiraten als Schlüssel zur nächsten Fasnet eigenwilliger als bei ähnlichen Zünften statt.