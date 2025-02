Fasnet in Sulz

1 Schon beim letztjährigen Breaglerabend gab es allerlei Amüsantes zu erfahren. Foto: Schneider

Wem im vergangenen Jahr welche Dummheit oder ein Missgeschick passiert ist, offenbaren die Breagler am Samstag, 22. Februar, ab 19 Uhr in verschiedenen Sulzer Gaststätten.









Wie wichtig der Breagler in der Narrenzunft Sulz ist, zeigt alleine schon die Tatsache, dass ihm ein ganz eigener Tag gewidmet wird. Während anderswo teilweise Narrenzeitungen erstellt werden, ist der Breagler in Sulz ähnlich – man hat der Narrenzeitung allerdings einfach Leben in Form einer Narrenfigur eingehaucht.