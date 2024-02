„Kaum zu glaube, aber wahr dr Breaglerobend, isch wieder da! Des ganze Johr isch viel bassiert so manche hent sich au blamierd Mir traget vor jetzt diese Sacha and hoffat sie brengat eich zom lacha“.

Das Ehepaar Hermann-Peter und Beate Maier aus Fischingen freut sich auf einen Kurzurlaub mit dem Wohnwagen am Bodensee. Sich am Urlaubsort ausgesperrt, bastelt sich der frühere Hobbyangler eine Magnetangel und holte sich die Schlüssel durch das offene Dachfenster des Wagens.

Die Kaffeemaschine

Auf dem Weg an den Lago Maggiore streikte beim Stopp in Zürich die Kaffeemaschine vom Schlapper und seiner Dagmar. Flugs Ersatz gekauft und des nicht passenden Steckers wegen wieder zurückgegeben, sollten die Franken, welche in Deutschland nicht umtauschbar sind, in genau abgezählte Getränke investiert werden. Des vergessenen Pfandes wegen musste noch ein Euroschein gezückt werden mit noch mehr Wechselgeld.

Wie lange wird sich die Stadt Sulz noch ein Rathaus in jedem Stadtteil leisten können, war die Frage der Breagler. Doch das Dürrenmettstetter Rathaus sollte man auf den Breagler-Rat außen vor lassen, sonst werde ein Konvoi an Traktoren den Marktplatz besetzen.

Der Bumme und sein Hond

Sechs VFR-AH.ler waren auf dem Weg nach Bergfelden zum Schlachtplatte essen unterwegs, dort angekommen fehlten plötzlich drei Sportkameraden, sie mussten einem jungen Mädle den Plattfuß am Fahrrad richten, nein sie haben sich schlichtweg verlaufen.

Der Bumme ist polizeibekannt, sei Hond ist polizeibekannt – plötzlich bekommt er einen Anruf vom Polizei-Revier Sulz. „I hab die Tanke net überfalla und auch den Bankautomaten nicht gesprengt“ so der Stadtbekannte. Die Polizei teilte ihm nur mit, dass sie seinen Hund gefangen haben und er möchte ihn auf dem Revier abholen. Allerdings musste Bumme die Kothaufen im Polizei-Revier entfernen.

Suche Hirn

Der Pessi und Opti waren auf dem Freiburger Weihnachtsmarkt, da durfte eine „After hour“ in der Markthalle nicht fehlen. Als der Pessi auf das WC musste, kaufte er bei einem fliegenden Händler einen Pulli. Im Taxi sich wieder gefunden, fragt der Opti „Was machst du mit meinem Pullover? Der wurde mir vorher gestohlen“.

Natürlich nahmen die Breagler den Steilpass vom Kinderfest-Lied liebend gerne mit auf. „Geh auf mein Herz und suche Freud in dieser schönen Sommerzeit“. Der Breagler-Kommentar zum neuen Lied „Come on and sing“. „Geh auf mein Herz und suche Hirn, ist so leer in mancher Stirn“.

Radtour in Frankreich

Der Schwäbische Holzmichel Jörg Sülzle vom Schorleclub nahm bei einer Wanderung, wo jeder zum Grillen Holz mitbringen musste, das nicht verbrauchte Holz mit und trug es bergauf und bergab nach Hause.

Alexander und seine Sonja Steeb freuten sich auf eine Woche Radtour in Frankreich. Alex hatte aber auf der Tour die Schlüssel für die Akkus vergessen und so gab es in fünf Tagen 300 anstrengende Kilometer. Zurück, um das Auto zu holen ging es mit dem Zug. Doch oh je – der Autoschlüssel liegt noch im Hotel, Kehrtwende zurück zum Hotel und neuer Anlauf.

Abenteuer mit Navi-Gerät

Seit der Jens Keucher Bürgermeister in Sulz ist, gibt es einen Parkplatz für Einsatzfahrzeuge direkt beim Rathaus, wo allerdings das schöne neue Feuerwehrfahrzeug gar keinen Platz hat. Und so parkte Gesamtkommandant Florian Karl sein Gefährt in der Hirschstraße. Dann plötzlich sein Piepser, Einsatz Hirschstraße, aber wo ist die Hirschstraße bloß? Das Navi leitet ihn aus dem Städle raus, seine Feuerwehrkameraden kamen entgegen ins Städle rein, bis das Navi schließlich Florian Karl wieder zurück zu seinem alten, noch freien Parkplatz in der Hirschstraße lotste, direkt neben dem Feuer.

„Miss Ordnungsamt“

Thomas Kopp mit Wohnwagenanhänger Richtung Süden in Urlaub überholt eine Lastwagen-Kolonne – einen nach dem anderen – bis er schließlich von einem im Dienst befindlichen Polizeiauto überholt wurde, welches aber nichts von ihm wollte. Wieder Zuhause, liegt ein Strafbefehl im Briefkasten 450 Euro Geldstrafe und vier Wochen Fahrverbot, weil er ein überholendes Polizeiauto nicht vorbei gelassen hatte.

Die „Miss Ordnungsamt“ Helga Klingele ist im Ranking der Breagler immer weit vorne. Sie verteilt nicht nur Knöllchen, nein, immer dienstags verteidigt sie den Parkplatz für den Metzger aus Bergfelden kommend am Sulzer Marktplatz vehement und stoppt auch mal den Verkehr.

Hobbybauer mit Schaf

Albert Schlee musste am eigenen Leib erfahren, dass 120 Kilogramm Kampfgewicht auch ein Marken-E-Bike samt Akku in die Knie zwingt.

Weitere Themen waren die Platzierung der schönen Krippe in der Weihnachtszeit direkt neben dem Schild des Feuerkörper-Verbotes am Marktplatz. Just steckt man beim Verkaufsoffenen Sonntag das Kinderkarussell und Angelos Pizzawagen in zwei verschiedene Stromkreise – funktioniert beides. Ein Hobbybauer mit zwei Schafen von der Schillerhöhe versuchte die Schafschur selber, mit dem Ergebnis dass alle Messer in der Stallwand stecken. Der Rat der Breagler, die Messer festziehen, wäre besser gewesen.

Wer im Parkhaus in Balingen parkt sollte sich vorher die Öffnungszeiten zu Gemüt führen. Im Gegensatz zum Automatik-Fahrzeug hat das Auto mit Schaltgetriebe ein drittes Pedal nämlich das Kupplungspedal und beim Durchdrücken läuft das Auto auch wieder an. Thema war natürlich auch das Security im Susolei.