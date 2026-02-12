Fasnet in Sulz: Den „Breaglern“ entgeht nichts – und sie haben eine spitze Feder

Ein bisschen Schadenfreude darf schon sein – das wissen die Narren auch in Sulz und bereiten die Missgeschicke des vergangenen Jahres für ihr Publikum entsprechend auf.
Die großen und kleinen Missgeschicke bewegen die Menschen – nicht nur die Betroffenen, die im Idealfall selber darüber lachen, wenn ihnen an der Fasnet der Spiegel vorgehalten wird. Das besorgen in Sulz die „Breagler“. Und in deren Bücher durften wir einen Blick werfen, um ein paar Stückle am Schmotzigen Donnerstag zu präsentieren.