Auf der Stadtverwaltung wurde für die Mitarbeiter in Trinkwasserspender investiert und ein Projekt „deutlich weniger Flaschen im Rathaus“ gestartet, doch der Breagler stellt fest: „Zwar Pfandflascha reduziert, gefühlt isch do die Anzahl der Flascha aber eher no gstiega“.

Beim Bauamt soll man beim Spatenstich für den Kreisverkehr einen Spaten vergessen haben, aber „d’Fassaderenovierung hot ma do dr große Spata dabei Pinsel viel passender gsai“.

Das Kifferzentrum Schillerhöhe

Beim letztjährigen Neckarfest spielte der MV Stetten kräftig auf und sind nach ihrem Auftritt noch bis nach Mitternacht gesessen. Als sie gehen wollten standen sie bei der Tiefgarage, in der ihre Autos waren, vor einem verschlossenem Tor, weil um 24 Uhr die Parkzeit endet.

Nachdem nun drei Cannabispflanzen legal seien, verspürte der Siedlerverein eine lukrative Einnahmequelle – am besten mit einem Automaten 24/7 im Kifferzentrum Schillerhöhe.

Die „Jens Keucher-Gedächtnis-Wartebank“

Über Booking soll man eine Ferienwohnung direkt über dem Bestatter am Marktplatz mieten können und die Dienste der Vermieterin gleich mit. „Bei mir kannste eine Nummer schieben bevor du tust im Sarge liegen“ und in Bezug auf den Bestatter. „Da liegt er und wird steif“.

Der Sulzer Schultes Jens Keucher soll drei Designerstühle im Wert von 2600 Jens Keucher Taler erworben haben und im Rathaus als „Jens Keucher Gedächtnis Wartebank“ aufgestellt haben.

Hilfe beim „Spezi-Seitensprung“

Der Peter Gayer hat eine wilde Viecherei und kann seine Katze nicht mit in den Urlaub nehmen und nimmt sich eine Katzensitterin. Statt ins Katzenklo machte die Katze allerdings ins Wasserbett und so geht Gayer mit seiner Katze zum Tierpsychiater. „Mein lieber Peter, wärs net klüger und normaler, gingst du statt dem Kater zum Psychiater“.

Der Alpirsbacher Mönch Timo Holst wurde seinem Brötchengeber abtrünnig und kaufte im Aldi prompt Paulaner Spezi und, damit das nicht auffällt, musste seine arme Freundin den Einkauf tragen.

Lehrer und die Ferien

Iris Eggenweiler rodete ihre Tanne und die Hecke und freut sich über den tollen Ausblick. Doch dann Panik – es kam eine Whatsapp mit der Botschaft ein Spanner könne jetzt ins Schlafzimmer schauen. Da alarmiert sie die Handwerker und überall werden Rollläden angebaut. Nächste Whatsapp „Es gibt gar koin Spanner, I hab die Whatsapp nau zum Spaß g`schrieba“. Der Adressator war beide mal der Bumme.

Schullehrer Michael Fendrich „Fenni“ stürzt bei Baumarbeiten samt Motorsäge vom Baum und verletzt sich. Folgerichtig geht er zum Arzt. Der Breagler fragt, wie lange ist ein normaler Sulzer krank? „Bis er wieder schaffen kann“ und ein „Lehrer bis zu den Ferien“. „Wenn ich nicht schon Breagler wär, dann wär ich auch Lehrer, denn dieser Job geht nebenher“.

AfD in den Stollen

Karl Friedrich Breitling hat ein Herz für Autos, beruflich wie au privat und so steht immer das neueste Modell vorm Haus parat. Der Vertrag fürs neue war auch schon unterschrieben und steht bald schon im Hof. Nun soll der Alte weg. Doch der Händler nimmt ihn nicht, der Vertrag laufe nämlich im nächstes Jahr aus. Zwei mal Steuer und Versicherung sind dann recht teuer.

Weil ein Schwan die Glastüre an der Fischerhütte demolierte, wurde er zum Schutz eingesperrt. Ein Breagler sieht das andersrum, nämlich dass der Schwan vorm AfD-Hauptquartier in der Fischerhütte geschützt werde. Außerdem sollte nach Ansicht des Breaglers der Atomblitz samt seiner AfD in den Stettener Stolzen eingefahren werden. Wenn der Atommüll trotzdem in den Sulzer Stollen kommen sollte, empfiehlt der Breagler ihn ganz weit hinten zu schieben unter Bergfelden, die wären eh schon verstrahlt.

Beachparty im Dezember

Die Angst regierte in Fischingen im Gewann „Im Grün“, wo fremde Personen umherschleichen sollen. Da wurde prompt eine Nachbarschaftswache organisiert und man schien Erfolg zu haben – es war aber nur der neue Zeitungsausträger, der sich noch nicht auskannte.

Ein Highlight im Freibad war eine Beachparty mit der „Band“. Doch leider hatte die Lichterkette stark an eine Weihnachtslichterkette erinnert. Der Breagler-Tipp: eine Beachparty im Dezember.

Einbau will geübt sein

Wenn zwei gut bekannte Familien eine Kreuzfahrt unternehmen und der eine, der Jörg, nicht in die Kabine kommt, weil er immer was vergisst, klettert der andere Markus auf hoher See von einem Balkon zum anderen und öffnet die Kabine – alles gut. Nö, der Jörg muss das nächste Mal mit dem Ruderboot hinterher rudern.

Ein Breagler gibt den Ratschlag: Wenn man sich den teuren Kundendienst sparen will und selber Hand anlegt, wäre man gut beraten, den neuen Kondensator und nicht wieder den alten einzubauen, weil sonst trotz Reparatur nichts geht.

Viele weitere Geschichten

Weitere Themen waren Heckabrand mit Igelbeatmung, Pizzawagen und Stromausfall, Kreisverkehr und Steinschlag isolieren Städtle, Pessi Shopperei und kaputte Brille, Rucksack Odyssee wegen Bärenspray, Nanu Storch auf Bayers Peter Dach, Entsorgen von Hundehäufchen bei Nacht, Wandern und Wein das lass sein, Pyhysio gefällt, Fest in Fischingen, Leckere Häppchen auf falscher Hochzeitsfeier, Don Camilo und Peppone.

So gäbe es noch viele Geschichten, die von den Breaglern fleißig zusammengetragen wurden zu erzählen, doch der Platz ist endlich.