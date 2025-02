Zu ihrem achten Ball seit der Premiere 2001 hatten die Schorenhexen befreundete Narrenvereine, Showtanzgruppen und Guggen eingeladen. Bereits zu Beginn des dreistündigen Programms mit Showtanz, Hexenbrauchtum und Guggenmusik wurde nur noch Hästrägern Einlass gewährt, da die Festhalle prall gefüllt war.

Der Ball stand unter dem Motto „Welcome To The Wild Wild West“ und so hatte sich das Moderatoren-Duo Carina und Daniel in Western-Klamotten geschmissen, aber auf Colts verzichtet. In Nebel und Rauch war der große Saloon auch so genügend gehüllt.

Lesen Sie auch

Freigiebige Narren

Nach dem Auftakt mit dem Brauchtumstanz der Gastgeber gab sich die Narrenzunft Sulgen beim Brezelsegen von ihrer freigiebigen Seite. Im Anschluss zeigte die Zunftgarde ihr Können und eröffnete den Reigen für den Augen- und Ohrenschmaus. Die Cheerleader des AV Sulgen, New Delight, luden zum ersten Formel-1-Rennen der Frauen ein.

Starke Boxerinnen

Bei den Sieben Hügel Hexen der Narrenzunft Salzstetten fuhr die Oma im Hühnerstall Motorrad und sie präsentierten sich in Tierkostümen.

Die Gardemädels der Narrenzunft Fluorn fühlten sich als Boxerinnen ganz stark und kamen ohne blaues Auge davon. Sie bewiesen Fitness auch bei ihren turnerischen Elementen.

„Völlig losgelöst von der Erde“ bahnte sich die Guggenmusik Schnecke Bläärer aus Pfaffenweiler den Weg auf die Bühne. Mit dem Marsch an der Donau entlang und der „Schwarzwaldmarie“ heizten sie die gute Stimmung weiter an.

Die Showtanzgruppe „Shoguna“ der Erzknappen Tennenbronn brachten die Halftime Show 2025 des American Football auf die Hallenbühne und feierten sich im Konfettiregen.

Pfiffe der Anerkennung

Als die Boygroup der Erzknappen viel nackte Haut zeigte, stieg der Geräuschpegel gewaltig an. Die Jungs lösten mit kreisenden Hüften bei den weiblichen Gästen gellende Pfiffe und wildes Gekreische der Anerkennung aus.

Deutlich mehr ins Schwitzen gerieten die Hexen der Narrenzunft Glatten bei ihrem Hexentanz mit allerlei Hebefiguren und Pyramiden im Häs. Zum Glück setzten die „Mad Moves“ aus Mariazell den Baseball-Schläger nur ein, um zum vielumjubelten „Home Run“ zu kommen.

Beim fulminanten Schlussakkord durch die „Alcaputtis“ aus Tennenbronn bekamen die Ballbesucher kräftig was auf die Ohren, ehe die DJ’s das musikalische Kommando übernahmen und bei guter Laune weiter gefeiert wurde.