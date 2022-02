Fasnet in Sulgen

6 Wer lautstark singt, wird meist belohnt. Foto: Herzog

Schramberg-Sulgen - Mit einem Brezelsegen ist die kurze und kleine Sulgener Fasnet am Sonntag fast schon wieder beendet worden – klammert man die Verbrennung am Dienstagabend aus. Wie bereits bei der Schülerbefreiung am Schmotzigen erwies sich der Pausenhof der Grund- und Werkrealschule als geeigneter Austragungslatz.

Lautes Singen wird belohnt

Trotz der 3G-Kontrollen waren zahlreiche Besucher gekommen, vorwiegend Eltern und Großeltern, auch aus der Talstadt und Umgebung, um mit ihren Kindern und Enkeln wenigstens ein bisschen Fasnet in diesem Jahr zu erleben. Mit den Klängen des Narrenmarschs des Musikvereins Sulgen strömten Hansel, Feurenmoosgeister und Kaffeedohlen aus dem Foyer der Festhalle, hüpften im Takt an den kostümierten Narrenfans vorbei und verbreiteten gute Stimmung. Wer ein eifriges "Hoorig, hoorig, hoorisch isch dia Katz" aus voller Kehle schrie, wurde meist mit einer Brezel, einem Laugenweckle oder etwas Süßem belohnt.

Platzkonzert begeistert Besucher

Weil die Musiker unermüdlich weitere Fasnetshits aus ihren Instrumenten bliesen und ein kleines Platzkonzert gaben, tanzten Besucher und Hästräger noch eine ganze Weile auf du und du, genossen die Sonnenstrahlen in vollen Zügen und die lange vermisste närrische Atmosphäre. Viele Eltern lobten die Narrenzunft für ihr spontanes Angebot in der Kürze der Zeit, nachdem manch andere Zünfte sich diese Mühen nicht aufbürdeten.