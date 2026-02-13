Fasnet in Straßberg: Landesministerin Nicole Razavi ist jetzt Herzogin

Die Burgnarren in Straßberg tun es wieder: Sie schlagen Honorationen in den Ritterstand. Dieses Mal beugt Landesministerin Nicole Razavi das Knie.
Einmal mehr wurde im Rahmen der Straßberger Fasnet ein Politiker von den Burgnarren zum Ritter geschlagen. Genauer zur Herzogin. Dieses Mal war im Sitzungssaal des Straßberger Rathauses der Nicole-Doppelpack am Start. Neben Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut war auch ihre Kollegin aus dem Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen, Nicole Razavi, zugegen. Denn ebendiese sollte von den Burgnarren um den Ersten Burgvogt Daniel Nagraszus in den Adelsstand erhoben werden.