Fasnet in St. Georgen Polizei untersagt Autokorso und Aufhängen von Spättle

Alle Bemühungen zunichte gemacht

Denn mittlerweile flatterte den Vorsitzenden der Narrenzünfte ein Schreiben der Polizei ins Haus. "Zurzeit bestehen sowohl am Tage wie auch in der Nacht Ausgangsbeschränkungen, die einen Aufenthalt im öffentlichen Raum nur aus triftigen Gründen zulassen", heißt es. "Närrisches Treiben stellt keinen triftigen Grund im Sinne dieser Vorschriften dar." Für die Narren bedeutet das, dass mit einem Schlag ihre Bemühungen zunichte gemacht wurden – obwohl der Infektionsschutz berücksichtigt wurde.

Den Weiherhexen wurde der angekündigte Autokorso untersagt. Die Vorsitzende Jaqueline Brütsch hat hierfür nur wenig Verständnis. "Wir hatten geplant, dass nur ein Haushalt in jedem Auto sitzt. Wir wären auch nicht ausgestiegen", erklärt sie. "Wir hätten uns wirklich an alle Regeln gehalten."

Alle? Das stimmt nicht ganz, erklärt das Sozialministerium auf Nachfrage. Denn während das nächtliche Ausgangsverbot von 20 bis 5 Uhr vielen im Gedächtnis ist, vergisst man oft, dass auch tagsüber das Haus nur aus triftigem Grund verlassen werden darf. "Tagsüber gibt es nur mehr triftige Gründe einer Ausnahme als nachts nach 20 Uhr", so Pressereferent Florian Mader.

"Das wäre in einer Stunde erledigt gewesen"

An genau diesen triftigen Gründen scheitert auch die Narrenzunft, die normalerweise in Eigenregie mit den Spättle die Straßen verschönert. "Eigentlich haben wir genügend Manpower, um sie in der ganzen Stadt aufzuhängen", erzählt die Vorsitzende Alexandra Pies. Wegen des Infektionsschutzes habe man davon abgesehen und sich stattdessen dafür entschieden, nur die obere Gerwigstraße zu schmücken.

Laut Pies sollten nur zwei Personen aus einem Haushalt sowie eine weitere zusammentreffen – was in puncto Kontaktbeschränkung rein gesetzlich im Rahmen gewesen wäre. "Das wäre in einer Stunde erledigt gewesen und es hätte auch keine Ansammlungen gegeben", sagt sie. "Wenn keiner einen Schaden davonträgt, verstehe ich nicht, dass es verboten wird."

Wie man sich in solchen Fällen fühlt? "Traurig macht das einen schon", meint Pies. "Weil man nicht mal die kleinsten Kleinigkeiten machen darf." Sie habe sich auch erkundigt, was passiere, wenn man die Spättle dennoch aufhänge. 75 Euro Strafe pro Person würden fällig werden.

Mitteilung ging an alle Reviere

"Denken Sie bitte aber auch daran, dass ein Fehlverhalten auch nur weniger Mitglieder das Ansehen Ihres Vereins nachhaltig schädigen kann." So formuliert es das Polizeipräsidium Konstanz in seiner Mitteilung, die an die Narren verschickt wurde. Unterzeichnet hat das Schreiben Kai Stehle, Leiter des St. Georgener Polizeireviers.

Laut ihm handelt es sich um eine Mitteilung, die in dieser Form vom Präsidium in Konstanz an alle Reviere ging mit der Bitte um Weiterleitung. "Aber ich stehe natürlich hinter dem, was ich unterschrieben habe", betont Stehle. "Wir haben eben die Corona-Verordnung und müssen uns dran halten."

Bedeutet das also, dass auch die bereits am Wochenende platzierten Banner nun entfernt werden müssen, da diese ebenfalls während der täglichen Ausgangsbeschränkung aufgehängt wurden? So weit will Stehle nicht gehen. "In dem Fall machen wir jetzt nichts mehr, die hängen jetzt und wir werden nicht hinterher ermitteln."

Ministerium vertritt klare Linie

Er räumt angesichts dessen auch ein, dass die rechtliche Lage bei Situationen wie dem Aufhängen von Bannern und Spättle erst durch das Schreiben aus Konstanz stärker ins Bewusstsein gerückt wurde. Man werde nun in dieser Richtung aufmerksamer sein. "Mir tut es ja auch leid für die Narren, aber da müssen wir jetzt eben durch", sagt er. Unabhängig davon werde die Polizei während der Fastnachtstage stärker kontrollieren. "Ich bin überzeugt, dass sich der ein oder andere schon auf die Straße im Häs traut und sich die Fasnet nicht verbieten lässt", sagt er.

Auch das Sozialministerium vertritt eine klare Linie und verweist im St. Georgener Fall wie die Polizei auf die Ausgangsbeschränkungen. "Ob tagsüber oder nachts: Ein Autokorso zur Fasnet ist, Stand heute, ganz gewiss kein triftiger Grund, unterwegs sein zu dürfen, auch das Aufhängen von Spättle nicht", so Mader. Man verstehe gut, dass die Menschen in dieser Saison das Bedürfnis hätten, ein klein wenig Fasnetsstimmung aufkommen zu lassen.

"Die Polizei und die Ordnungskräfte gehen bei der Kontrolle aber mit Augenmaß vor", sagt Mader. "Wenn ein einzelner Narr irgendwo eine Fahne aufhängt, ist sicherlich kein Grund, Alarm zu schlagen."

So oder so: Die Causa Spättle und der Autokorso sind nun also vom Tisch – ebenso wie alle anderen Pläne der Narren. Pies hatte kurzfristig noch auf die Hilfe des Bauhofs gehofft, der die Spättle in der oberen Gerwigstraße auch laut Polizei rein rechtlich hätte anbringen dürfen. "Dem steht nichts entgegen, wenn es der Bauhof im Zuge seiner Arbeitstätigkeit macht", erklärt ein Polizeisprecher. Doch bei der Stadt betont man im Gegenzug: "Es ist keine städtische Aufgabe, dass der Bauhof die Bändel aufhängt." Es gebe genug anderes zu tun.

Spättle, Autokorso oder Fasnetswerbung – all das muss also bis mindestens bis 2022 warten.

Kommentar: Fragwürdig

Von Nadine Klossek-Lais

Eines vorweg: Ja, die Zahlen sind hoch. Ja, die Lage ist bedrohlich. Wir alle sollten uns Tag für Tag fragen, was wir gegen die Ausbreitung des Coronavirus’ tun können. Doch ob es tatsächlich zielführend ist, das Aufhängen von Spättle zu verbieten, darf bezweifelt werden. Auch einige Autos, die eine Runde in der Bergstadt drehen, bringen nicht den Weltuntergang. Treffen bei solchen Aktionen nur Menschen aus einem Haushalt zusammen, um anderen Bürgern der Stadt eine Freude zu machen, warum sollte man das verbieten? Für die einen sind es nur Spättle und Autohupen – für die anderen ein kleines Stück Normalität in diesen so verrückten Zeiten. Die Narren haben den Kopf nicht in den Sand gesteckt, sondern Fasnet-Alternativen gesucht, die im Rahmen des Infektionsschutzes liegen. Dass man an dieser Stelle nicht ein Auge zudrücken kann, ist traurig.